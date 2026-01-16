Le Marché Girardville annonce un projet d’expansion de 2,4 M$

Le Marché Girardville est en pleine expansion. Grâce à un investissement de 2,4 M$, l’entreprise entreprend la construction d’une usine de transformation alimentaire et procède à un agrandissement majeur de ses installations, générant des retombées positives pour l’ensemble de la communauté.

Vendredi, une quarantaine de personnes ont assisté à la conférence de presse annonçant l’agrandissement du commerce. Les propriétaires du Marché Girardville, Jennifer Prévost et Manon McNicoll étaient présentes, affichant un enthousiasme palpable.

« Pour notre équipe et nous, cet événement est particulièrement important. Depuis plus de deux ans, nous travaillons sans relâche à ce projet. Il n’a pas été exempt de défis, mais ce sont la persévérance, la collaboration et la confiance dans nos partenaires, l’engagement de nos employés et surtout l’appui constant de notre clientèle qui nous ont permis d’aller de l’avant et de bâtir une solution durable pour notre marché », a exprimé d’entrée de jeu Jennifer Prévost, en s’adressant à l’assistance.

Les propriétaires entrepris ce projet afin d’assurer la pérennité du Marché, guidées par la volonté de maintenir des commerces de proximité vivants et forts dans la communauté. Cette nouvelle phase de développement permettra d’offrir un service alimentaire moderne et adapté aux réalités actuelles.

« Concrètement, grâce à ce projet d’expansion notre marché atteindra une superficie de 11 400 pieds carrés, soit un ajout de 6150 pieds carrés. Cet agrandissement nous permettra d’améliorer la capacité d’accueil, d’optimiser l’organisation de la production alimentaire, notamment pour le prêt-à-manger et la boucherie et d’ouvrir la porte à de nouvelles possibilités de croissance », fait savoir Jennifer Prévost.

Cette initiative vise également l’acquisition d’équipements technologiques plus performants, mieux adaptés à un plus grand volume de production. Plus précisément, ces équipements permettront d’augmenter l’efficacité opérationnelle, de réduire la charge physique pour la main-d’œuvre et d’améliorer concrètement les conditions de travail.

« Une mise à niveau de notre système de réfrigération assurera aussi une meilleure gestion de nos comptoirs ainsi que d’une chambre réfrigérée et congelée », ajoute-t-elle.

Le Marché Girardville est actuellement en démarche pour obtenir un permis pour la préparation et la revente de produits à base de viande. « Ce permis représente une étape clé et nous permettra de diversifier nos activités, d’offrir certains produits à plus grande échelle et de développer un réseau de distribution tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité alimentaire », soutient Jennifer Prévost.

Soulignons que l’usine et les nouvelles infrastructures permettront d’approvisionner un large éventail d’utilisateurs, notamment les garderies, les résidences pour aînés, les établissements scolaires, les camps de jour, les entreprises forestières et les commerces et particuliers nécessitant un service alimentaire spécialisé.

Le projet comprend aussi l’aménagement d’un espace repas pour la population et une salle de repos. En plus de consolider les 30 emplois existants, deux nouveaux postes seront créés.

Les travaux ont déjà débuté et l’ouverture est prévue en mai 2026.

Ce projet, évalué à 2 400 000 $, est rendu possible grâce à la contribution financière d’Investissement Québec, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, la Société du Plan Nord, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que la SADC Maria-Chapdelaine.

Ce qu’ils ont dit

« Une épicerie est un commerce important pour faire battre le cœur d’un village. C’est pourquoi nous sommes ravis d’appuyer les projets d’expansion du Marché Girardville et l’essor de son service de plats préparés » - Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

« La population de Girardville a démontré, au fil des ans, à quel point elle était attachée à son épicerie, notamment par son engagement à en assurer la pérennité. L’investissement annoncé aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de ces efforts et vise à soutenir une nouvelle étape de développement » - Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Ce projet représente un moment charnière pour Girardville. Non seulement il répond à un besoin réel de notre communauté, mais il confirme également notre volonté de soutenir le développement économique local de manière durable. Grâce à l’engagement de plusieurs partenaires, nous faisons un pas décisif vers une plus grande autonomie alimentaire et vers des services mieux adaptés à nos réalités rurales » - Vincent Beckert, maire de Girardville.