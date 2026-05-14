Laurie Minier honorée de la Médaille académique du Gouverneur général

Le Cégep de Saint-Félicien a souligné l’excellence académique de l’une de ses diplômées lors de la 4e édition de sa Cérémonie de remise des diplômes. Laurie Minier, originaire de Normandin, s’est vu décerner la prestigieuse Médaille académique du Gouverneur général du Canada pour l’année scolaire 2024-2025.

C’est Isabelle Frigon, directrice des études de l’établissement, qui a procédé à la remise de cette distinction au nom de la gouverneure générale, Mary Simon. Cette médaille, attribuée depuis 1873, récompense les étudiantes et étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de leur programme d’études.

Laurie Minier a complété en mai 2025 son diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature, se démarquant par l’excellence de son dossier académique. Elle poursuit désormais son parcours universitaire en génie robotique à l’Université de Sherbrooke.

Lors de la cérémonie, qui a eu lieu le 9 mai dernier, la lauréate a également pris la parole afin de partager son parcours collégial au Cégep de Saint-Félicien avec les finissantes et finissants présents.