Bris d’une conduite principale : l’eau est de retour

La Ville de Dolbeau‑Mistassini annonce que l’alimentation en eau a été rétablie à la suite d’une importante fuite sur une conduite principale dans le secteur Dolbeau. Un avis d’ébullition préventif demeurera en vigueur pour les prochains jours.

Le rétablissement du service s’est effectué graduellement à partir de 21 h, lundi soir.

« Impossible de prévoir exactement le temps qu'il faudra pour que l'eau arrive partout. Il faut remplir tous les tuyaux de toute la ville, un par un. Ce sont plusieurs kilomètres de conduite et encore plus de mètres cube d'eau! », peut‑on lire dans une publication diffusée sur Facebook.

Un avis d’ébullition préventif, lié aux travaux effectués, sera en vigueur pour quelques jours.

Qualité de l’eau

Au retour du service, l’eau pourrait être légèrement brunâtre et contenir de l’air dans les canalisations. La Ville demande de laisser couler l’eau quelques minutes jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. Il s’agit d’un phénomène tout à fait normal après une baisse de pression ou une interruption du service, rappelle-t-elle.

Comment faire bouillir l’eau?

L’eau doit être portée à gros bouillons pendant au moins une minute. Une fois bouillie, elle peut être conservée jusqu’à trois jours au réfrigérateur dans des contenants hermétiques et propres, ou pendant 24 heures à la température ambiante. Il est important de manipuler l’eau chaude avec prudence pour éviter les risques de brûlures, particulièrement chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Il est également recommandé de laisser l’eau refroidir avant de la transvider.

Pour quelle utilisation réserver l’eau bouillie ou embouteillée?

Préparer le lait maternisé, les biberons et les aliments pour bébés.

Préparer les breuvages, les jus, le thé et le café, y compris le café produit par une machine à café domestique ou par un système d’infusion à capsules.

Laver les légumes et les fruits qui seront mangés crus.

Préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, gelée, etc.).

Faire des glaçons.

Brosser les dents et rincer la bouche.

Pour quelle utilisation l’eau bouillie n’est pas requise?

Pour préparer les aliments et les mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée, par exemple les soupes, les pâtes et les légumes (pommes de terre, haricots, etc.).

Pour l’hygiène personnelle, à moins qu’il ne s’agisse d’un jeune enfant. Dans ce cas, il est préférable de les laver à la débarbouillette afin d’éviter qu’ils n’avalent de l’eau ou qu’ils ne portent à la bouche des jouets ayant été mis en contact avec l’eau.

Le lavage des mains, à condition d’utiliser du savon, de se les laver soigneusement et de les sécher immédiatement.

Pour tous les usages domestiques (Vaisselle, lavage, nettoyage).

Que faire si j’ai bu de l’eau avant de voir l’avis?

Comme il s’agit d’un avis d’ébullition préventif, la Ville indique que vous n’avez rien à craindre. N’hésitez toutefois pas à consulter si vous ressentez des symptômes inquiétants.