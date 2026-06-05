L’humoriste Faf de passage à Dolbeau-Mistassini le 10 juin

L’humoriste Faf sera de passage à Dolbeau-Mistassini le 10 juin prochain pour y présenter son spectacle Faf | Bientôt Cancellé. Le rendez-vous est donné à 19 h, au Foyer Rio-Tinto de la Salle Desjardins-Maria-Chapdelaine.

Originaire de Sainte-Clotilde-de-Beauce, Faf est s’impose depuis peu comme une figure montante de la scène humoristique québécoise. Ses capsules humoristiques, diffusées sur les plateformes numériques, cumulent d’ailleurs plusieurs millions de vues en moins de deux ans.

Reconnu pour son ton corrosif et son humour noir, l’humoriste connaît également du succès sur scène. En plus d’avoir assuré les premières parties des humoristes bien connut JF Mercier et Mike Ward, son spectacle franchira sous peu le cap des 10 000 billets vendus. Les intéressés peuvent se procurer leurs billets pour le spectacle à Dolbeau-Mistassini sur le site Web de l’humoriste.

Dans un communiqué de presse, Faf s’est dit enthousiaste à l’idée de venir performer dans la région. « J’ai vraiment hâte de venir présenter le show dans une aussi belle salle. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Dolbeau-Mistassini et ça va être une maudite belle soirée! », a-t-il affirmé, tout en soulignant le caractère audacieux de son spectacle. « Ce que j’aime de faire ce show-là, c’est que j’vais dans des zones que très peu d’humoristes vont. J’ai vraiment le feeling que le public va être au rendez-vous et va tripper! », a-t-il ajouté.