SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 10 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 14 s

Retour stratégique à Saint-Prime

Le Centre du sport Lac-Saint-Jean acquiert Évolution-X

Jean Tremblay
Le 10 avril 2026 — Modifié à 10 h 02 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Déjà installé à Chambord et Alma, le Centre du sport Lac-Saint-Jean annonce l’acquisition d’Évolution-X, qui a pignon sur rue à la sortie nord de Saint-Prime. Cette transaction marque un retour aux sources pour l’organisation, qui renforce ainsi sa présence dans le secteur du Haut-du-Lac, où elle a déjà opéré une succursale de 2007 à 2015.

Fondé en 1994 par Réjean Tremblay, le Centre du sport Lac-Saint-Jean poursuit son développement avec cette nouvelle acquisition. Rappelons qu’en 2015, l’entreprise avait vendu sa succursale de Saint-Prime aux frères Fortin — Gino, Stéphane et Pierre-Luc — qui exploitaient depuis l’entreprise Évolution-X.

Plus de dix ans plus tard, les actionnaires actuels du Centre du sport ont procédé au rachat des locaux où se trouve Évolution-X, concrétisant ainsi leur retour dans ce secteur stratégique.

Nouvelle appellation

La transaction a été officialisée chez le notaire le 8 avril 2026, et la nouvelle succursale du Centre du sport Lac-Saint-Jean à Saint-Prime sera en activité dès lundi prochain.

« Nous effectuons un retour dans le Haut-du-Lac, un territoire qui fait partie de notre histoire. Notre mission est de partager notre passion pour les véhicules récréatifs en offrant le meilleur équipement pour chaque besoin. En équipe, nous créons une expérience, et c’est exactement ce que nous souhaitons offrir à la clientèle de Saint-Prime. C’est ce qui nous distingue », souligne Mathieu Tremblay, président du Centre du sport Lac-Saint-Jean.

Cette expansion permettra non seulement de consolider les quatre emplois existants, mais également de créer six nouveaux postes, une excellente nouvelle pour l’économie locale. Elle vise aussi à sécuriser et renforcer la présence de l’entreprise sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, où elle comptera désormais deux concessions.

De plus, cette acquisition s’accompagne d’un élargissement de l’offre, avec l’ajout des bannières Honda et Polaris, qui n’étaient pas disponibles à la succursale de Chambord.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un bilan jugé positif après trois ans d’opération
Publié à 15h00

Un bilan jugé positif après trois ans d’opération

Québec dresse un bilan encourageant de la troisième année d’opération de Francisation Québec. Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean‑François Roberge, salue notamment la stabilisation de l’offre de cours, un haut taux de satisfaction chez les apprenants et une diminution marquée de la liste d’attente. Selon les ...

LIRE LA SUITE

Jimmy Bouchard portera les couleurs du Parti Québécois dans Jonquière
Publié à 14h30

Jimmy Bouchard portera les couleurs du Parti Québécois dans Jonquière

Le Parti Québécois confirme que le conseiller municipal de la Ville de Saguenay, Jimmy Bouchard, sera candidat sous la bannière souverainiste dans la circonscription de Jonquière en vue des élections générales prévues le 5 octobre prochain. Technicien en génie civil de formation, Jimmy Bouchard affirme que le moment est venu pour lui de franchir ...

LIRE LA SUITE

Le Salon Auto-Moto Saguenay célèbre ses 25 ans
Publié à 12h00

Le Salon Auto-Moto Saguenay célèbre ses 25 ans

L’exposition de voitures de collection et d’engins modifiés, Auto-Moto Saguenay, soulignera son 25e anniversaire cette fin de semaine, à l’occasion de son édition 2026, qui se tiendra du 10 au 12 avril. Plus d’une centaine de véhicules seront présentés à l’Hôtel Le Montagnais.  Le Salon Auto-Moto Saguenay sera ouvert tout au long de la fin de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES