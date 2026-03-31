SUIVEZ-NOUS

Mardi, 31 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 10 s

Sous-financement

Le départ de la ministre Rouleau exigé par le milieu communautaire

Le 31 mars 2026 — Modifié à 08 h 32 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) et le mouvement Le communautaire à boutte annoncent, aujourd’hui, qu’ils retirent toute leur confiance envers la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, et demandent au premier ministre de nommer un nouvel interlocuteur dès maintenant.

Le RQ-ACA mentionne que vendredi dernier, des représentants du mouvement ont assisté à un exercice d’interpellation à l’Assemblée nationale. L’organisation précise que pendant près de deux heures, la ministre Rouleau s’est contentée de défendre son bilan, plutôt que de discuter de la réelle détresse qui se vit actuellement sur le terrain.

La ministre Rouleau était accompagnée de ses deux collègues, députées d’Argenteuil et d’Abitibi-Ouest, qui ont répété à l’organisation à quel point leur gouvernement est à l'écoute et généreux, que le communautaire ne vit pas de sous-financement et qu’ils doivent être plus efficients. 

Pour cette raison, le RQ-ACA et le mouvement Le communautaire à boutte exigent la démission de la ministre de ses fonctions et la nomination d’une nouvelle personne interlocutrice, la mise en place urgente d’une table de négociation avec le premier ministre actuel ou le ou la prochaine première ministre pour travailler à un plan de rattrapage, une partie des 250 millions de dollars de la marge de manœuvre discrétionnaire dont disposera le ou la future première ministre et le maintien du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (FAACA), vital non seulement pour les groupes de défense collective des droits, mais aussi pour l’autonomie de l’ensemble du mouvement communautaire autonome.

Finalement, le milieu communautaire autonome dit demeurer debout et uni et que tant que de véritables engagements ne seront pas pris par la Coalition avenir Québec (CAQ), le mouvement maintiendra l’escalade de ses moyens de pression.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La précarité alimentaire étudiante sous-estimée, selon un sondage
Publié à 16h00

La précarité alimentaire étudiante sous-estimée, selon un sondage

Selon un sondage mené à l’automne 2025 auprès de 667 personnes inscrites dans des cégeps et des universités du Québec, l’insécurité alimentaire demeure une réalité encore sous-estimé. Réalisée par Équiterre, en collaboration avec la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l’Union étudiante du Québec (UEQ), l’enquête montre que, parmi ...

LIRE LA SUITE

Une centaine de personnes marchent pour le milieu communautaire
Publié à 15h30

Une centaine de personnes marchent pour le milieu communautaire

La cellule locale Maria-Chapdelaine du mouvement Le communautaire à boutte a tenu, ce mardi, une deuxième action de mobilisation à Dolbeau‑Mistassini, rassemblant plus d’une centaine de personnes pour une marche funèbre dans les rues de la ville. Selon Annick Duchesne, porte‑parole de la cellule locale et directrice générale adjointe chez Toxic ...

LIRE LA SUITE

L’état du réseau d’eau potable freine la construction de logements
Publié à 15h00

L’état du réseau d’eau potable freine la construction de logements

Une étude commandée par le Groupe tactique sur les infrastructures en eau liées au logement dresse un constat alarmant : le réseau québécois d’eau potable est mis à rude épreuve et devra combler des besoins importants d’ici 2031. Selon l’étude, les infrastructures en eau sont vieillissantes et peinent à suivre la croissance démographique ainsi ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES