Hélène Haché appelle la communauté à l’action

Devant le conseil municipal de Normandin, Hélène Haché a lancé un vibrant appel à la communauté pour assurer la survie des Grands Jardins du Lac‑Saint‑Jean, un lieu devenu symbole de rassemblement qui repose aujourd’hui plus que jamais sur l’implication citoyenne.

Avec son mari, Jean‑Marc Bernard, Hélène Haché fait partie de ceux qui ont relancé les Grands Jardins il y a neuf ans, alors que le site était laissé à l’abandon. Leur initiative, portée par une mobilisation citoyenne, a permis de rendre ce lieu accessible et accueillant.

« Vous avez été témoins, année après année, saison après saison, de toutes les réalisations qui ont façonné ce lieu. Environ 900 000 $ plus tard, et tout autant en dons de temps, de matériaux et de générosité humaine, nous voilà aujourd’hui avec un site que l’on peut qualifier, sans prétention, de mature », a-t-elle rappelé.

Au fil des ans, le site s’est métamorphosé. « Je pense que nous avons réussi à transformer ce lieu que le temps avait oublié en une véritable fierté collective - un espace vivant qui nous ressemble et où les familles sont au cœur des priorités. Et nous l’avons fait en restant fidèles à nos valeurs de gratuité, d’inclusion et de simplicité, pour que chacun - peu importe son âge, son histoire ou ses moyens - s’y sente accueilli et pleinement à sa place. »

Elle a tenu à remercier la communauté pour sa générosité et son engagement, qui ont permis de redynamiser les Grands Jardins. Mais malgré les réalisations, une inquiétude demeure : la pérennité du site.

« Nous mesurons à quel point les gens se sont attachés au site, à quel point il est devenu important et indispensable pour la vie sociale, le bien‑être et l’identité même de notre collectivité. C’est pourquoi il est pour nous impératif d’assurer sa survie. »

Selon elle, l’essence même des Grands Jardins repose sur le bénévolat. Elle lance donc un véritable cri du cœur : « Je veux que ça devienne un projet communautaire. Que les entreprises, les familles, les groupes se donnent la main pour rendre ça plus autonome. Il faut assurer la relève et il faut qu’il y ait une suite », insiste‑t‑elle, en soulignant l’importance « d’agir maintenant ».

L’équipe des Grands Jardins prépare actuellement une liste détaillée des tâches pouvant être confiées à des bénévoles, afin de répartir les responsabilités entre les citoyens qui souhaitent s’impliquer. Chaque contribution fera une différence.

« Il y en aura pour tous les goûts, tous les états de santé, toutes les disponibilités et toutes les compétences. Chacun pourra trouver une façon simple et concrète de contribuer. »

Cette dernière tient à préserver la gratuité et l’accessibilité du site. Selon elle, il ne serait pas souhaitable que la Ville assume seule la gestion et l’entretien des Grands Jardins, une solution qui irait à l’encontre de l’esprit communautaire qui a toujours porté le projet.

Pour l’instant, Hélène Haché et son mari ont encore l’énergie et la volonté de poursuivre leur engagement. L’aventure n’est pas terminée pour eux. Ils veulent redonner progressivement, mais définitivement, la pleine responsabilité des Jardins à la communauté.

« La pérennité du site est une responsabilité que nous ne pouvons ni ne voulons plus porter seuls. La suite des choses est désormais entre les mains de chacun d’entre nous », a‑t‑elle conclu, invitant les citoyens à faire vivre ce projet.