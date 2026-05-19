Newhook envoie le Canadien en finale de l’Est

Avec le but gagnant lors du septième match contre le Lightning de Tampa Bay, Alex Newhook prend goût de ces rencontres ultimes en donnant la victoire au Canadien de Montréal 3 à 2 en prolongation pour éliminer les Sabres de Buffalo de l’ultime match de la série et amener la troupe de Martin St-Louis en finale de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Deux jours après une dégelée de 8-3 au Centre Bell, le Tricolore débute ce match en lion et ce sont les Québécois qui font leur marque. Phillip Danault ouvre le pointage lorsque la rondelle dévie sur son patin devant le filet de Ukko-Pekka Luukkonen. Par la suite, Zachary Bolduc double l’avance des siens en avantage numérique sur une savante passe du capitaine Nick Suzuki.

Mais les Sabres n’abandonnent pas et effectuent la remontée; Jordan Greenway réduire l’écart en milieu de deuxième et Rasmus Dahlin déjoue Jakub Dobes en troisième pour forcer la prolongation.

À 11:22 de la première période de prolongation, Alex Newhook décoche un lancer en entrée de zone qui déjoue Luukkonen pour donner la victoire au Canadien. Il s’agit d’un sixième but dans cette série pour Newhook, le premier à réussir l’exploit depuis Mike Cammalleri en 2010.

La finale de l’Est débutera jeudi en Caroline face aux Hurricanes, qui ont terminé au premier rang de l’association Est cette saison. En trois rencontres, le CH a eu le dessus sur les anciens Whalers à trois reprises.

Il s’agit d’un premier affrontement entre les deux formations depuis les éliminatoires de 2006, où les Hurricanes ont soulevé leur seule coupe Stanley.