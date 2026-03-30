SUIVEZ-NOUS

Mardi, 31 mars 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 0 s

Séries éliminatoires

Les Saguenéens ont eu chaud!

Le 30 mars 2026 — Modifié à 07 h 27 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Il ne fallait pas être cardiaque pour assister, samedi dernier, au second match de la série entre les Saguenéens de Chicoutimi et les Mooseheads de Halifax. Les 4000 spectateurs ont passé par toute la gamme d'émotions pour voir leurs préférés remporter une victoire in extremis de 2 à 1 et ainsi prendre les devants 2-0 dans la série.

Comme ce fut le cas la veille, les deux équipes ne donnent pas de quartier à leurs adversaires lors de la première période de jeu. Toutefois, une punition de cinq minutes à Émile Ricard pour coup de patin va permettre aux Mooseheads d’ouvrir la marque avec neuf secondes à jouer.

Les Bleus doivent jouer du hockey de rattrapage, chose qu’ils n’ont pas beaucoup faite au cours des derniers mois. Beaucoup de rondelles envoyées en direction du filet mais très souvent, les joueurs des Mooseheads les bloquent avant de se rendre au gardien.

Les locaux continuent de bourdonner dans la zone adverse et ça finit par payer. Jordan Tourigny parvient à déjouer enfin le gardien Nicolas Cirka d’un bon lancer pour créer l’égalité et deux minutes plus tard, lors d’une attaque à cinq, c’est Maxim Massé qui trouve le fond du filet avec lui aussi un tir parfait.

Lucas Beckman, qui obtenait un deuxième départ de suite, n’a cédé qu’une seule fois sur 19 lancers.

La série se transporte maintenant du côté de Halifax pour les matchs trois et quatre qui seront disputés mardi et mercredi.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canadien de plus en plus près d’une place en séries
Publié hier à 9h00

Le Canadien de plus en plus près d’une place en séries

Avec deux buts et une passe, le capitaine Nick Suzuki a permis au Canadien de Montréal de signer une cinquième victoire de suite, en battant les Hurricanes de la Caroline 3 à 1, dimanche à Raleigh. Cette performance de trois points du capitaine lui permet d’atteindre le cap des 90 points, le premier depuis Pierre Turgeon lors de la saison ...

LIRE LA SUITE

Georges Vézina sacré personnage historique ce vendredi
Publié le 27 mars 2026

Georges Vézina sacré personnage historique ce vendredi

C’est ce vendredi avant-midi que l’ex-gardien de buts Georges Vézina sera sacré personnage historique. La cérémonie, prévue ce matin à l’amphithéâtre auquel on a donné son nom, sera dirigée par le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard. Ce dernier agira au nom du ministre de la Culture et des ...

LIRE LA SUITE

Quatre équipes de la région médaillées à Barcelone 
Publié le 26 mars 2026

Quatre équipes de la région médaillées à Barcelone 

Quatre équipes du programme sport-études des Pionniers du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont pris la direction de l’Espagne à la mi-mars pour participer à un tournoi international à Barcelone, une expérience qu’ils décrivent comme mémorable et au cours de laquelle deux formations ont mis la main sur des médailles.  Au total, 48 joueurs, sept entraîneurs ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES