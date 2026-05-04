La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette recherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) et agent(e) en développement local

Tu es du genre à avoir toujours un coup d’avance, à adorer quand tout roule rondement et à trouver du plaisir dans le fait de faire avancer les choses? Tu adores le service client et rêve d’un rôle où tu peux être au coeur de l’action, soutenir une équipe créative et t’impliquer dans des projets concrets? Alors ce poste est pour toi! Ton rôle ...