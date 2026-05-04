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Lundi, 04 mai 2026

Offres d'emploi

Temps de lecture : 45s

La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette recherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) et agent(e) en développement local

Le 04 mai 2026 — Modifié à 11 h 24 min
Par Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette

Offre d'emploi

Sous la responsabilité du conseil municipal, vos principales responsabilités seront les suivantes :

  • Accueillir les citoyens, répondre à leurs demandes d’information dans la mesure du possible ;
  • Assurer un suivi des dossiers en cours ;
  • Effectuer le paiement des fournisseurs ;
  • Faire le suivi des comptes recevables ;
  • Effectuer le traitement de texte, la tenue de dossiers et leur classement ;
  • Gérer les fonds de développement ruraux et territorial ;
  • Planifier et organiser des activités ;
  • Effectuer diverses autres tâches connexes pour assurer le bon fonctionnement du développement local de la municipalité ; (Gestion des comités)
  • Rencontrer 1 fois par mois les agents locaux à la MRC.

Exigences :

  • 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de I’administration;
  • Excellente maîtrise de la langue française;
  • Connaissance de la suite Office et devra prendre une formation sur le logiciel PG (Programme de gestion municipale)
  • DEP ou DEC en administration, comptabilité ou bureautique.

Conditions de travail :

  • Poste permanent de 32 heures;
  • Possibilité de travailler 4 jours semaine;
  • Salaire selon les compétences.

Date d’embauche :

Selon l’acceptation du conseil municipal par recommandation du comité de sélection.

Veuillez faire parvenir votre candidature à la municipalité à l’adresse suivante : admin@notre-dame-de-lorette.com

Ou par téléphone au 418 276-1934

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