La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette recherche un(e) adjoint(e) administratif(ve) et agent(e) en développement local

Offre d'emploi
Sous la responsabilité du conseil municipal, vos principales responsabilités seront les suivantes :
- Accueillir les citoyens, répondre à leurs demandes d’information dans la mesure du possible ;
- Assurer un suivi des dossiers en cours ;
- Effectuer le paiement des fournisseurs ;
- Faire le suivi des comptes recevables ;
- Effectuer le traitement de texte, la tenue de dossiers et leur classement ;
- Gérer les fonds de développement ruraux et territorial ;
- Planifier et organiser des activités ;
- Effectuer diverses autres tâches connexes pour assurer le bon fonctionnement du développement local de la municipalité ; (Gestion des comités)
- Rencontrer 1 fois par mois les agents locaux à la MRC.
Exigences :
- 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine de I’administration;
- Excellente maîtrise de la langue française;
- Connaissance de la suite Office et devra prendre une formation sur le logiciel PG (Programme de gestion municipale)
- DEP ou DEC en administration, comptabilité ou bureautique.
Conditions de travail :
- Poste permanent de 32 heures;
- Possibilité de travailler 4 jours semaine;
- Salaire selon les compétences.
Date d’embauche :
Selon l’acceptation du conseil municipal par recommandation du comité de sélection.
Veuillez faire parvenir votre candidature à la municipalité à l’adresse suivante : admin@notre-dame-de-lorette.com
Ou par téléphone au 418 276-1934