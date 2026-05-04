Ottawa annonce 1,5 milliard $ pour soutenir les industries touchées

Le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures totalisant 1,5 milliard de dollars afin de soutenir les industries canadiennes durement touchées par les droits de douane.

Au cœur de cette annonce figure la création d’un programme de 1 milliard de dollars administré par la Banque de développement du Canada (BDC). Celui-ci vise à renforcer la résilience économique du pays et s’adresse principalement aux industries qui fabriquent et exportent des produits contenant de l’acier, de l’aluminium ou du cuivre.

Il ciblera les entreprises utilisant ces métaux en grandes quantités dans leur processus de production et qui subissent de plein fouet les contrecoups des tarifs douaniers américains. Le programme de BDC leur offrira du financement à des conditions avantageuses afin de les aider à faire face à ces pressions économiques.

En parallèle, Ottawa injecte 500 millions de dollars supplémentaires par l’entremise de l’Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT). Ces fonds, versés par les agences de développement régional (ADR) du Canada, visent à soutenir les entreprises touchées dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

Les petites et moyennes entreprises pourront ainsi accéder à du financement pour effectuer des virages stratégiques, diversifier leurs marchés, améliorer leur productivité et renforcer leur compétitivité.

Réaction des Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Les Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille favorablement les mesures annoncées pour Ottawa, qu’il considère comme un appui financier nécessaire dans un contexte qualifié de particulièrement difficile.

Selon l’organisme, les sommes accessibles par l’entremise de la BDC contribueront à soutenir les liquidités des entreprises, tandis que celles prévues dans le cadre de l’IRRT permettront de poursuivre certains investissements.

Les MEQ soulignent toutefois que, pour que ces mesures aient l’impact souhaité, elles devront être déployées rapidement et s’accompagner d’ajustements au programme de remise ainsi qu’aux quotas d’importation pour les produits peu ou non disponibles au Canada.

« L’industrie manufacturière est frappée de plein fouet par les tarifs douaniers, particulièrement depuis le 2 avril dernier, alors que le calcul de certains tarifs a été revu. Chaque jour, des entreprises nous interpellent : la pression financière est bien réelle et les options pour y faire face sont limitées. », a affirmé Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

Selon elle, l’annonce du gouvernent fédéral constitue un signal positif, mais d’autres solutions devront être mises de l’avant, notamment une résolution du conflit commercial avec le voisin du Sud.

« Si nous voulons éviter une vague de fermetures et une fragilisation accrue du secteur manufacturier, des allègements sur les tarifs actuellement en place seront nécessaires. », a-t-elle ajouté.