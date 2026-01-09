Trium Médias recrute | Conseiller en stratégie marketing

Envie de vendre PLUS que de la pub ?
Chez Trium Médias, on ne fait pas les choses à moitié.
Nous sommes en pleine diversification de notre façon de réaliser notre mission d’information régionale. Nous prenons ainsi un virage assumé vers une agence marketing 360, appuyée par une équipe multidisciplinaire solide à l’interne (stratégie, création, numérique, contenu, performance).
Résultat :
Des opportunités grandissantes, des mandats plus stratégiques, et un terrain de jeu idéal pour les talents en vente qui veulent évoluer.
Ton rôle
- Développer et entretenir des relations d’affaires durables
- Comprendre les enjeux des clients et proposer des solutions marketing complètes adaptées
- Travailler en collaboration avec une équipe interne multidisciplinaire
- Contribuer activement à la croissance de Trium Médias
- Atteindre (et dépasser 😉) tes objectifs grâce à un modèle de bonification motivant
Pourquoi Trium Médias ?
- Salaire de base : 60 000 $ et plus
- Bonification à la performance
- REER collectif
- Compte “bonheur”
- Horaire flexible et adapté à ta réalité
- Formation majoritairement à l’interne
- Véritable tremplin pour développer ou exploiter tes compétences en marketing
- Possibilités d’avancement réelles dans une entreprise en croissance
- Équipe humaine, engagée et collaborative
Profil recherché
- À l’aise en vente, en développement des affaires ou en relation client
- Curieux(se), motivé(e) et orienté(e) solutions et à l’écoute
- Intérêt marqué pour le marketing, le numérique et la stratégie
- Envie de grandir avec une entreprise en pleine évolution
Que tu veuilles te spécialiser en marketing ou propulser tes compétences actuelles, Trium Médias peut être ton prochain grand move.
Intéressé(e) ?
Fais-nous signe à l'adresse nadine.martel@trium.media et viens bâtir la suite avec nous.