Une parade aujourd’hui pour souligner les 85 ans du Corps de cadets de Normandin

Dans le cadre des célébrations du 85e anniversaire du Corps de cadets de Normandin, une parade est prévue aujourd’hui en fin d’après-midi, à la suite du cérémonial officiel.

Le départ de la parade est fixé à 16 h 30 au Centre sportif. Le cortège empruntera ensuite plusieurs artères de la municipalité, soit les rues Des Écoles, St-Cyrille, Du Foyer, St-Jean-Baptiste, Roy, Harvey et St-Joseph.

L’événement s’inscrit dans une série d’activités visant à souligner cet anniversaire du Corps de cadets. La population est invitée à se rassembler le long du parcours afin d’assister au passage des participants et de marquer l’occasion.