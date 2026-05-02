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Temps de lecture : 25s

Une parade aujourd’hui pour souligner les 85 ans du Corps de cadets de Normandin

Janick Émond
Le 02 mai 2026 — Modifié à 13 h 00 min
Par Janick Émond - Journaliste

Dans le cadre des célébrations du 85e anniversaire du Corps de cadets de Normandin, une parade est prévue aujourd’hui en fin d’après-midi, à la suite du cérémonial officiel.

Le départ de la parade est fixé à 16 h 30 au Centre sportif. Le cortège empruntera ensuite plusieurs artères de la municipalité, soit les rues Des Écoles, St-Cyrille, Du Foyer, St-Jean-Baptiste, Roy, Harvey et St-Joseph.

L’événement s’inscrit dans une série d’activités visant à souligner cet anniversaire du Corps de cadets. La population est invitée à se rassembler le long du parcours afin d’assister au passage des participants et de marquer l’occasion.

 

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