SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 01 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 19 s

Québec Issime de passage à Dolbeau-Mistassini

Une soirée au profit de la Maison Colombe-Veilleux

Emmanuelle LeBlond
Le 01 mai 2026 — Modifié à 13 h 18 min le 29 avril 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Le souper-bénéfice au profit de la Maison Colombe‑Veilleux est de retour le 9 mai, à l’occasion du Grand rassemblement de la forêt. Cette année, les convives auront droit à un spectacle de Québec Issime, qui présentera une vaste revue musicale retraçant l’histoire de la province.

L’an dernier, l’événement avait été couronné de succès. Le souper de style gastronomique, avec homard et crabe à volonté, avait attiré 540 personnes. Avec la vente de billets, un montant de 170 000 $ avait été récolté pour la maison de soins palliatifs située à Dolbeau-Mistassini.

Le comité organisateur fait les choses différemment dans le cadre de la deuxième édition. « On ne veut pas que les gens s’attendent tout le temps à voir le même genre d’événement. Cette année, on est allé avec un spectacle de Québec Issime. Il est important de préciser qu’il s’agit d’un spectacle avec costumes », indique Mario Gauthier, président du Grand rassemblement de la forêt et membre du conseil d’administration de la Maison Colombe-Veilleux.

Party!, signé Québec Issime, met en scène une quinzaine de chanteurs, danseurs et musiciens interprétant plus de 100 chansons dans un feu roulant de costumes et de projections sur 180 degrés, en 12 tableaux représentant chaque époque musicale des années soixante à aujourd'hui.

Un souper sera également servi aux tables.

Jusqu’à présent, la vente de billets va bon train. Il est possible de réserver une table au coût de 3500 $ ou un billet individuel à 350 $. L’événement se tiendra chez Camps NT à Dolbeau-Mistassini.

Mario Gauthier rappelle l’importance de soutenir la Maison Colombe-Veilleux. « Pour qu’elle reste en vie, autre que les subventions du gouvernement, il faut aller chercher 400 000 $ par année. C’est pour ça qu’on a besoin de faire ces activités-là. »

Le tirage du premier moitié-moitié aura lieu durant la soirée.

Soulignons que le Grand rassemblement de la forêt se tiendra le 8 mai prochain au Complexe immobilier Saint-Jean.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Mois de l’arbre et des forêts s’amorce au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 10h00

Le Mois de l’arbre et des forêts s’amorce au Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean (AFSL), en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), donne officiellement le coup d’envoi à la 144e édition du Mois de l’arbre et des forêts. Placée sous le thème « Je choisis le bois! », cette édition 2026 met une fois de plus en lumière l’importance des forêts ...

LIRE LA SUITE

Un Saguenéen veut battre un record Guinness à coups de festivals
Publié à 9h00

Un Saguenéen veut battre un record Guinness à coups de festivals

Cet été, le Saguenéen Julien Renaud se lance un défi à la mesure de sa passion : battre le record Guinness du plus grand nombre de festivals visités en 30 jours. Selon Radio-Canada, il tentera de surpasser le record actuelle de 26 festivals, ce qui l’obligera à en fréquenter au moins 27 au cours d’un seul mois. Sa demande officielle a été ...

LIRE LA SUITE

Pour le 1er mai, les centrales syndicales veulent un changement de ton
Publié hier à 14h00

Pour le 1er mai, les centrales syndicales veulent un changement de ton

À l’approche de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, célébrée le 1er mai, les dirigeants des principales centrales syndicales québécoises ont rencontré mercredi la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Étaient présents des représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES