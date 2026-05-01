Une soirée au profit de la Maison Colombe-Veilleux

Le souper-bénéfice au profit de la Maison Colombe‑Veilleux est de retour le 9 mai, à l’occasion du Grand rassemblement de la forêt. Cette année, les convives auront droit à un spectacle de Québec Issime, qui présentera une vaste revue musicale retraçant l’histoire de la province.

L’an dernier, l’événement avait été couronné de succès. Le souper de style gastronomique, avec homard et crabe à volonté, avait attiré 540 personnes. Avec la vente de billets, un montant de 170 000 $ avait été récolté pour la maison de soins palliatifs située à Dolbeau-Mistassini.

Le comité organisateur fait les choses différemment dans le cadre de la deuxième édition. « On ne veut pas que les gens s’attendent tout le temps à voir le même genre d’événement. Cette année, on est allé avec un spectacle de Québec Issime. Il est important de préciser qu’il s’agit d’un spectacle avec costumes », indique Mario Gauthier, président du Grand rassemblement de la forêt et membre du conseil d’administration de la Maison Colombe-Veilleux.

Party!, signé Québec Issime, met en scène une quinzaine de chanteurs, danseurs et musiciens interprétant plus de 100 chansons dans un feu roulant de costumes et de projections sur 180 degrés, en 12 tableaux représentant chaque époque musicale des années soixante à aujourd'hui.

Un souper sera également servi aux tables.

Jusqu’à présent, la vente de billets va bon train. Il est possible de réserver une table au coût de 3500 $ ou un billet individuel à 350 $. L’événement se tiendra chez Camps NT à Dolbeau-Mistassini.

Mario Gauthier rappelle l’importance de soutenir la Maison Colombe-Veilleux. « Pour qu’elle reste en vie, autre que les subventions du gouvernement, il faut aller chercher 400 000 $ par année. C’est pour ça qu’on a besoin de faire ces activités-là. »

Le tirage du premier moitié-moitié aura lieu durant la soirée.

Soulignons que le Grand rassemblement de la forêt se tiendra le 8 mai prochain au Complexe immobilier Saint-Jean.