« On a vraiment eu un tournoi magique » - Simon Belley

Près d’une vingtaine de matchs, plus d’une cinquantaine de joueurs, une intronisation, des rires et beaucoup de plaisir : la 20e édition du Bol d’or d’improvisation de Dolbeau-Mistassini a largement dépassé les attentes.

Le président du comité organisateur, Simon Belley, se réjouit du déroulement du week-end : « On a eu un tournoi magique. Les joueurs disent que c’est le plus beau Bol des dix dernières années. »

Tous les éléments étaient présents pour que la 20e édition soit une réussite. « Il y avait une belle cohésion entre les équipes cette année. Aucune équipe n’était laissée de côté. Tout le monde s’entendait bien. Dans les loges en arrière, on avait du plaisir avec les joueurs. »

« Honnêtement, le comité a trouvé que l’événement a passé vite. Tout a tellement bien été. On a eu de beaux matchs serrés et le public était au rendez-vous », ajoute-t-il.

Intronisation marquante

L’un des moments forts de la fin de semaine a sans contredit été l’intronisation de Dave Shepherd au temple de la renommée du Bol d’or.

« Ça fait longtemps que l’organisation veut l’introniser, dit Simon Belley. C’est l’ancien président du Bol d’or. Il a introduit l’organisme au registre des entreprises du Québec. Il en a fait beaucoup. Il avait des idées de grandeur tout le temps. L’organisation pensait ne pas être capable de les faire et Dave trouvait toujours un moyen d’y arriver. »

« Il a fait couler un bol en bronze. Il a eu une grue de cinéma pour le filmer. Il y avait des conférences de presse avec des orchestres. C’était complètement fou dans ces années-là. Dave a inculqué toutes ces valeurs au Bol qui perdurent encore aujourd’hui. Il a vraiment structuré l’événement. »

Dave Shepherd était particulièrement émotif au moment de l’intronisation. « Ça me fait très chaud au cœur de savoir que ça dure et que des jeunes ont pris la relève de l’événement. Je réalise que j’ai réussi mon pari. »

La finale

Tout au long de la fin de semaine, dix équipes venues de partout au Québec ont foulé la patinoire du Bol d’or.

La finale opposait l’équipe de Québec, Le Wazo, à celle de Montréal, Su’a sauce, devant plus d’une centaine de spectateurs. C’était la première fois que les deux formations s’affrontaient dans le cadre du tournoi. Au terme du match, Le Wazo a finalement soulevé le prestigieux Bol d’or, remportant ainsi la 20e édition.

« C’est une équipe extrêmement complète avec des joueurs qui sont non seulement physiques, mais qui punchaient aussi beaucoup, reconnaît Simon Belley. Ils construisaient de belles histoires. C’est une équipe qui s’est démarquée et qui a su charmer le public. »

À vos calendriers : la date de la 21e édition est déjà connue. Le public est attendu du 30 avril au 2 mai 2027. « On vise toujours plus haut. L’année prochaine, on espère encore mieux que cette année. C’est toujours agréable comme fin de semaine et on a déjà hâte à la prochaine édition », termine le président du comité organisateur.