SUIVEZ-NOUS

Lundi, 04 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 47s

La Microlaiterie Riverin du Lac lance son fromage cottage « Colosse »

Émile Boudreau
Le 04 mai 2026 — Modifié à 09 h 24 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Microlaiterie Riverin du Lac, située à Hébertville, a saisi l’occasion offerte par la popularité grandissante du fromage cottage pour diversifier sa gamme de produits, rapporte Radio-Canada.

Constatant un manque de fromage cottage sur les tablettes d’épicerie de la région, les copropriétaires Chantale Riverin et Sylvain Gauthier ont rapidement décidé de passer à l’action.

L’idée a émergé il y a à peine un mois et déjà, depuis trois semaines, leur fromage cottage baptisé « Colosse » est offert à la clientèle. Bien que la production soit encore à petite échelle, l’entreprise nourrit l’ambition d’augmenter rapidement ses volumes.

À la Microlaiterie Riverin du Lac, la fabrication de ce produit reconnu pour sa richesse en protéines et sa faible teneur en matières grasses se veut à son plus simple. La liste d’ingrédients a d’ailleurs été réduite au strict minimum, comprenant uniquement du lait, de la crème, du ferment, de la présure et du sel.

Les copropriétaires ont d’ailleurs récemment reçu l’analyse des valeurs nutritives de leur produit et se disent très satisfaits. Sans ajout de poudre de protéines, le fromage cottage Colosse affiche 18 grammes de protéines par portion de 125 grammes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa poursuit l’accélération de l’accès à la résidence permanente
Publié à 16h00

Ottawa poursuit l’accélération de l’accès à la résidence permanente

Le gouvernement fédéral a fait le point aujourd’hui sur les avancées de l’Initiative pour les travailleurs au Canada, une mesure ponctuelle annoncée dans le Budget de 2025 visant à accélérer l’obtention de la résidence permanente pour 33 000 travailleurs temporaires déjà établis au pays en 2026 et 2027, principalement dans les régions rurales et les ...

LIRE LA SUITE

Ottawa annonce 1,5 milliard $ pour soutenir les industries touchées
Publié à 14h00

Ottawa annonce 1,5 milliard $ pour soutenir les industries touchées

Le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures totalisant 1,5 milliard de dollars afin de soutenir les industries canadiennes durement touchées par les droits de douane. Au cœur de cette annonce figure la création d’un programme de 1 milliard de dollars administré par la Banque de développement du Canada (BDC). Celui-ci vise à renforcer ...

LIRE LA SUITE

Bilan 2025 de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 9h00

Bilan 2025 de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean (TSLSJ) a présenté vendredi dernier, à l’occasion de son assemblée générale annuelle, son bilan pour l’année 2025. Marquée par le déploiement d’une nouvelle image de marque, une mobilisation de ses membres et l’amorce d’une transition vers le tourisme régénératif, l’organisation confirme son rôle de leader dans le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES