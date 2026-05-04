La Microlaiterie Riverin du Lac lance son fromage cottage « Colosse »

La Microlaiterie Riverin du Lac, située à Hébertville, a saisi l’occasion offerte par la popularité grandissante du fromage cottage pour diversifier sa gamme de produits, rapporte Radio-Canada.

Constatant un manque de fromage cottage sur les tablettes d’épicerie de la région, les copropriétaires Chantale Riverin et Sylvain Gauthier ont rapidement décidé de passer à l’action.

L’idée a émergé il y a à peine un mois et déjà, depuis trois semaines, leur fromage cottage baptisé « Colosse » est offert à la clientèle. Bien que la production soit encore à petite échelle, l’entreprise nourrit l’ambition d’augmenter rapidement ses volumes.

À la Microlaiterie Riverin du Lac, la fabrication de ce produit reconnu pour sa richesse en protéines et sa faible teneur en matières grasses se veut à son plus simple. La liste d’ingrédients a d’ailleurs été réduite au strict minimum, comprenant uniquement du lait, de la crème, du ferment, de la présure et du sel.

Les copropriétaires ont d’ailleurs récemment reçu l’analyse des valeurs nutritives de leur produit et se disent très satisfaits. Sans ajout de poudre de protéines, le fromage cottage Colosse affiche 18 grammes de protéines par portion de 125 grammes.