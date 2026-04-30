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Jeudi, 30 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 52s

Sainte‑Jeanne‑d’Arc

La rivière Petite Péribonka atteindra un seuil d'inondation mineure

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 11 h 03 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La municipalité de SainteJeanned’Arc avise la population qu’en raison des conditions météorologiques actuelles, le niveau de la rivière Petite Péribonka est en hausse. Selon les plus récentes prévisions, le cours d’eau devrait atteindre un seuil d’inondation mineure à compter de ce samedi 2 mai 2026.

Les résidences situées le long de la rivière sont jugées particulièrement à risque. La municipalité invite donc les citoyens concernés à faire preuve de la plus grande prudence et à demeurer vigilants face à l’évolution de la situation.

Parmi les principaux risques identifiés figurent des inondations mineures dans certaines zones riveraines, une érosion accrue des berges pouvant provoquer des affaissements soudains, ainsi qu’une détérioration possible des accès routiers et des sentiers situés près du rivage.

Des recommandations ont été émises à l’intention des résidents exposés : surveiller régulièrement le niveau de l’eau autour de leur résidence, éviter de circuler à proximité des berges où le sol pourrait être instable, protéger leurs biens en les éloignant du rivage et rester à l’affût des mises à jour diffusées par la municipalité.

Les équipes municipales ont été mobilisées et suivent de près la situation, en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

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