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Vendredi, 01 mai 2026

Faits divers

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Présence policière accrue sur les routes du Québec

Le 01 mai 2026 — Modifié à 07 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Service de police de Saguenay (SPS) intensifieront leurs interventions du 1er au 7 mai 2026, dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) visant les distractions et les comportements imprudents.

L’ensemble des service de police de la province souligne que les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants pour les autres utilisateurs du réseau routier, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle des autres.

Les différents services de police de la province précise également que de ne pas signifier ses intentions est également un comportement imprudent. Non seulement le fait d’activer un clignotant permet aux autres usagers de la route de prévoir vos actions, mais cela peut également éviter des collisions, ce qui rend le clignotant obligatoire. Omettre de le faire constitue une infraction au Code de la sécurité routière. 

Les comportements imprudents ou inadéquats qui seront particulièrement surveillés dans le cadre de cette ONC sont le non-respect de la signalisation, incluant les panneaux d’arrêt, les feux rouges, la signalisation sur les autobus scolaires et céder le passage, les actions imprudentes, incluant les actions susceptibles de compromettre la sécurité et les dépassements interdits, suivre de trop près et les distractions au volant, incluant l’utilisation du cellulaire au volant.  

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