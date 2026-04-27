Dévoilement des lauréats du Prix littéraire Damase-Potvin

L'association Écrivain·e·s de la Sagamie a profité d’une soirée tenue jeudi dernier à la Brasserie Port-Alfred de La Baie pour dévoiler les gagnants des trois catégories du concours de nouvelles du Prix littéraire Damase-Potvin. Plus de cent vingt-cinq personnes étaient présentes lors de ce dévoilement ont assisté à cet évènement. Sous la présidence d'honneur de l'écrivaine Sylvie Marcoux, la 31e édition du concours de nouvelle avait pour thème : Frontière(s).

Le concours de création a permis à 80 personnes originaires ou résidentes du Saguenay–Lac-Saint-Jean de soumettre une nouvelle allant de 750 à 1000 mots dans les trois catégories.

Dans celle où on retrouve les jeunes adultes 17-30 ans, Noémie Lefebvre (« Après ») a remporté la 1e position avec une bourse de 350 $. Suivent dans l’ordre Émeraude Gagnon (« La traversée ») avec une bourse de 250 $ et Virginie Houle (« 2496 ») avec une bourse de 150 $.

Dans la catégorie « adultes 31 ans et plus », Vanessa Coutu (« J’ai plein de mots polis dans les poches ») s’est méritée la 1e place avec une bourse de 600 $, Julien Renaud (« La lignée ») a décroché la seconde place avec une bourse de 400 $, alors que Stéphane Émond (« L’hiver ») a mis la main sur la 3e place et une bourse de 250 $. Lionel Barbot a pour sa part fait l’objet d’une mention spéciale (« Symbiose frontalière »), s’accompagnant d’une bourse de 100 $.

Finalement, dans la catégorie « professionnelle », Lolita Leblanc est la lauréate 2026 (« Mimi ») avec une bourse de 1 000 $.

En plus des bourses, tous les gagnants et finalistes ont reçu cette année un abonnement d'un an à la revue Zone Occupée ainsi qu'au magazine littéraire Lettres québécoises. De plus, les Éditions La Peuplade et certains auteurs de la Sagamie ont garni de livres les sacs cadeaux des lauréat·e·s.

La soirée était animée par Johanie Bilodeau (Radio-Canada), accompagnée des comédiens Florence Boudreault, Patrick Simard pour la lecture des textes gagnants, et de Sophie Torris pour la lecture des commentaires des jurys, avec William Croft à l'accompagnement musical.