SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 30 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 36s

Incendie au Motel Chute des Pères à Dolbeau-Mistassini

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 07 h 38 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les pompiers de Dolbeau-Mistassini sont intervenus en fin d’après-midi mercredi à la suite d’un incendie au Motel Chute des Pères, rapporte Radio-Canada. Les clients ont été redirigés vers l’Auberge La Diligence, située elle aussi à Dolbeau-Mistassini et appartenant à la même propriétaire. Les réservations seront honorées à cet endroit jusqu’à nouvel ordre, tout comme le service de restauration.

Selon la conseillère en communication à la Ville de Dolbeau-Mistassini, Christine Sauvageau, les pompiers ont commencé leur lutte contre les flammes vers 16 h 45. En raison de l’ampleur du bâtiment, un appel général a été lancé afin de mobiliser davantage de ressources.

Selon les informations des pompiers, l’incendie aurait pris naissance à la suite de travaux effectués sur la toiture de l’édifice. Le feu se serait propagé dans l’entretoit. L’intervention des services d’incendie touchait à sa fin vers 19 h. Aucun blessé n’a été rapporté.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La rivière Petite Péribonka atteindra un seuil d'inondation mineure
Publié à 11h30

La rivière Petite Péribonka atteindra un seuil d'inondation mineure

La municipalité de Sainte‑Jeanne‑d’Arc avise la population qu’en raison des conditions météorologiques actuelles, le niveau de la rivière Petite Péribonka est en hausse. Selon les plus récentes prévisions, le cours d’eau devrait atteindre un seuil d’inondation mineure à compter de ce samedi 2 mai 2026. Les résidences situées le long de la ...

LIRE LA SUITE

Une panne de courant force la fermeture du campus principal
Publié le 23 avril 2026

Une panne de courant force la fermeture du campus principal

Les activités de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sont actuellement suspendues sur le campus principal pour une durée indéterminée en raison d’une panne de courant majeure. La communauté étudiante ainsi que les membres du personnel sont priés de ne pas se présenter sur les lieux du campus jusqu’à la reprise normale des activités. ...

LIRE LA SUITE

Réouverture des ponts à Saint-Ambroise et Saint-Thomas-Didyme
Publié le 23 avril 2026

Réouverture des ponts à Saint-Ambroise et Saint-Thomas-Didyme

Le pont du 8e rang à Saint-Ambroise et les ponts du 2e rang et de la route de Dumais de Saint-Thomas-Didyme sont de nouveau ouverts à la circulation. Les deux municipalités en ont fait l’annonce ce mercredi sur leur page Facebook. Selon Radio-Canada, la cinquantaine de citoyens visés par l’avis d’évacuation à Saint-Thomas-Didyme peuvent revenir à ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES