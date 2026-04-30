Incendie au Motel Chute des Pères à Dolbeau-Mistassini

Les pompiers de Dolbeau-Mistassini sont intervenus en fin d’après-midi mercredi à la suite d’un incendie au Motel Chute des Pères, rapporte Radio-Canada. Les clients ont été redirigés vers l’Auberge La Diligence, située elle aussi à Dolbeau-Mistassini et appartenant à la même propriétaire. Les réservations seront honorées à cet endroit jusqu’à nouvel ordre, tout comme le service de restauration.

Selon la conseillère en communication à la Ville de Dolbeau-Mistassini, Christine Sauvageau, les pompiers ont commencé leur lutte contre les flammes vers 16 h 45. En raison de l’ampleur du bâtiment, un appel général a été lancé afin de mobiliser davantage de ressources.

Selon les informations des pompiers, l’incendie aurait pris naissance à la suite de travaux effectués sur la toiture de l’édifice. Le feu se serait propagé dans l’entretoit. L’intervention des services d’incendie touchait à sa fin vers 19 h. Aucun blessé n’a été rapporté.