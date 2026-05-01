Dolbeau-Mistassini en mode improvisation

Le Bol d’Or d’improvisation de Dolbeau‑Mistassini, qui célèbre sa vingtième édition, débute dès aujourd’hui. Près de 60 improvisateurs de partout en province s’affronteront tout au long de la fin de semaine.

L’événement débute ce vendredi de 19 h à 23 h à la Salle Desjardins Maria-Chapdelaine du secteur Mistassini. Un total de cinq matchs sont au programme.

Le Bol d’Or d’improvisation se poursuivra dès le samedi à partir de 10 h. Plusieurs matchs se dérouleront au cours de la journée. L’événement marquant du jour est sans contredit le retour du concept Improvore de Jimmy Doucet, une formule d’improvisation théâtrale unique, prévue à compter de 21 h 30.

La 20e édition se conclut ce dimanche avec les finales, de 11 h à 15 h.

Il est possible de se procurer des billets pour chaque journée ou un passeport pour la fin de semaine. À noter que les jeunes de 12 ans et moins entrent gratuitement.