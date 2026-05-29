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Pêche traditionnelle

Québec appelle à la collaboration des pêcheurs sur le lac Saint-Jean

Le 29 mai 2026 — Modifié à 11 h 18 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec lance un appel à la collaboration afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les adeptes de la pêche sportive et les membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, dont les activités de pêche traditionnelle se déroulent sur le lac SaintJean.

La saison de la pêche à la ouananiche, ayant, débuté le 1er mai, tandis que la pêche aux autres espèces doit s’ouvrir le 1er juin, marque ainsi un moment de chevauchement entre l’arrivé sur le lac des pêcheurs sportifs et les pratiques traditionnelles des Pekuakamiulnuatsh, notamment la pêche au filet.

Dans ce contexte, Québec insiste sur l’importance de respecter un secteur spécifique du lac, situé en face de la communauté de Mashteuiatsh, réservé aux activités de pêche printanière de la Première Nation. Ce périmètre est clairement délimité par des bouées afin d’en signaler les limites.

Le gouvernement demande expressément aux pêcheurs sportifs de ne pas pratiquer leurs activités dans cette zone balisée. L’objectif est d’éviter que les leurres ou les moteurs d’embarcation ne s’accrochent aux filets en place, ce qui pourrait entraîner des dommages, voire le déplacement de l’équipement utilisé par les pêcheurs autochtones.

Il est cependant toujours permis de traverser ce secteur, à condition de réduire la vitesse des embarcations et de maintenir une distance sécuritaire avec les bouées blanches fixées aux filets.

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