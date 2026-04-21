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Mercredi, 22 avril 2026

Économie

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Baisse marquée du prix de l’essence dans la région

Le 21 avril 2026 — Modifié à 07 h 28 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La décision du gouvernement Carney de suspendre la taxe d’accise sur l’essence a fait sentir ses répercussions dans la région. Le prix du litre a donc chuté de dix cents dans la journée de lundi, ramenant le prix à environ 1,64.2 $ le litre en moyenne chez certains détaillants du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par contre, on pouvait observer tôt ce matin d’importants écarts de prix de plus de 20¢ le litre entre les détaillants des secteurs de Chicoutimi et de Jonquière qui affichent principalement des prix entre 1.60.9$ et 1.64.4$ comparativement à ceux du Lac Saint Jean qui affichent principalement des prix entre 1.83.9$, et 1.88.9$, tout dépendamment des endroits.

Pour le diesel, des écarts de plus de 40¢ le litre sont observés entre les détaillants qui vendent ce type de carburant. À l’échelle provinciale, la réduction de 10 ¢ le litre décrétée par Ottawa se traduira aussi par une baisse des revenus fiscaux québécois, entraînant un possible manque à gagner d’environ 25 M$ pour le gouvernement du Québec.

Rappelons que cette suspension de taxe est prévue jusqu’à la fête du Travail, en septembre. Plusieurs experts évoquent aussi la possibilité que le gouvernement fédéral rende cette exemption permanente.

Si certains détaillants du Saguenay s’en tirent relativement bien avec un prix du litre tournant autour de 1,64 $, les autres régions, elles, voient leur prix demeurer quand même assez élevé malgré la baisse. Lundi matin, le litre d’essence se vendait entre 179,9 ¢ et 199,9 ¢ sur l’île de Montréal. À Québec, les prix variaient de 185,9 ¢ à 200,9 ¢, selon la Régie de l’énergie. 

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