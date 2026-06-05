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Vendredi, 05 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 40s

Un travailleur forestier porté disparu près de Dolbeau-Mistassini

Le 05 juin 2026 — Modifié à 13 h 18 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des recherches sont en cours au nord de Dolbeau-Mistassini après la disparition d’un travailleur forestier de 56 ans, jeudi midi.  

Selon les premières informations rapporté par Radio-Canada, le travailleur se trouvait aux abords de la route de Domtar, aux environs du kilomètre 78 du chemin numéro quatre, en compagnie d’un collègue.

Ce dernier se serait momentanément éloigné afin de procéder à une réparation sur de l’équipement. À son retour, il aurait constaté la disparition du quinquagénaire, sans laisser de trace.

Alertées, les autorités ont rapidement déclenché des opérations de recherche. Depuis jeudi, un hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) survole la zone afin de tenter de repérer le travailleur disparu.

Vendredi matin, des bénévoles se sont joints aux efforts sur le terrain, épaulant les policiers dans les battues. La SQ prévoit également le déploiement d’un poste de commandement mobile sur place au cours de la journée, afin de coordonner plus efficacement les recherches et les ressources mobilisées.

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