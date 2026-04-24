Un jeune artiste qui trace déjà son chemin

Avec sa participation à La Voix, Alexis St‑Pierre, originaire de Saint-Augustin, ajoute une nouvelle corde à son arc. À seulement 16 ans, il multiplie déjà les expériences et se prépare à saisir les occasions qui s’offriront à lui.

Lorsqu’Alexis s’est présenté à l’audition à l’aveugle de La Voix, il n’arrivait pas en terrain totalement inconnu. Mis à part la présence des caméras, qui constituait une nouveauté pour lui, le jeune chanteur connaissait déjà bien l’univers des concours musicaux. Il n’en était d’ailleurs pas à sa première participation.

Celui qui a suivi des cours de chant et de guitare a déjà participé au Festival de la chanson de Saint‑Amboise ainsi qu’à Trois‑Pistoles en chanson. Il a également fait partie de la troupe de QuébecIssime. Parmi ses expériences les plus marquantes, il retient surtout le moment où il a eu la chance de partager la scène avec Sara Dufour.

« J’avais fait un concours qui s’appelle Les chemins de la scène au Saguenay, raconte-t-il. Sara était la marraine d’honneur. On a rempli un formulaire. Il y avait une question : quel est ton plus grand rêve à propos de la musique? J’avais dit que j’aimerais un jour pouvoir jouer sur une scène de la guitare avec une artiste professionnelle. Sara l’a vu. »

L’autrice-compositrice-interprète dolmissoise a invité Alexis à participer à deux spectacles en sa compagnie, l’un durant la fête nationale à La Baie et l’autre au Festival des camionneurs de La Doré. Le jeune artiste a eu la piqûre. « Ça m’a donné le goût d’avancer dans la musique », exprime-t-il.

C’est accompagné de sa guitare qu’Alexis s’est justement présenté devant les coachs de La Voix pour la première fois, chantant Fernand d’Alexandre Poulin. Son talent d’interprète a rapidement retenu l’attention : France D’Amour et Roxane Bruneau se sont retournées.

Alexis a choisi de poursuivre son parcours aux côtés de France D’Amour, se retrouvant dans une équipe où il se sentait à sa place.

« Quand je me suis inscrit à La Voix, je savais que j’avais une voix simple. France me disait que souvent, la simplicité est l’essentiel de la musique. Ça m’a donné confiance. Ce n’est pas parce que j’ai une voix simple que je n’ai pas une voix suffisante pour l’industrie de la musique. »

Ses racines

À chacune de ses apparitions à la télévision, Alexis était fier de représenter son village, Saint-Augustin. C’est là que son amour pour la musique a pris racine. « La famille de ma grand‑mère, du côté paternel, est une famille de musiciens. Elle chantait, elle jouait de la guitare, de l’accordéon, du piano. C’était une touche‑à‑tout par rapport à ça. Ça s’est transmis de génération en génération. »

Cette passion s’est ensuite renforcée grâce à son père, René St‑Pierre. « Quand j’étais petit, le matin, il allait s’asseoir au piano et il nous invitait à venir avec lui pour chanter des chansons qu’il avait apprises de ma grand-mère », se remémore-t-il.

Et la ferme familiale a toujours eu une place particulière chez Alexis. « Je vais me ressourcer là. Ça m’aide à réfléchir plus clairement, loin de la ville. Je me sens mieux dans des espaces comme ça pour écrire des chansons. »

Saisir chaque occasion

Alexis retient du positif de son expérience à La Voix, où il s’est rendu jusqu’en demi-finale. Il s’est aussi fait plusieurs amis avec qui il a tissé des liens forts à travers cette aventure.

Il sait qu’il retrouvera bientôt France D’Amour, puisqu’il a été invité à faire quelques chansons lors de son spectacle au Calypso à Jonquière.

Cet été, le public pourra aussi le voir sur la scène du Festival la note en folie de Saint-Augustin. « Je chantais toutes les années au concours amateur. C’est la première fois qu’ils m’invitent en tant qu’artiste. C’est un honneur pour moi. »

Après son secondaire, Alexis compte faire une technique agricole à Alma. Et même s’il se tourne vers la terre, sa guitare continuera de l’accompagner. « La musique va toujours rester une passion prioritaire dans ma vie, autant que la ferme », conclut-il.