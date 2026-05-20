Sondage Léger: « l’effet Fréchette » se fait sentir

L’arrivée de la nouvelle cheffe à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ) et nouvelle première ministre, Christine Fréchette, semble avoir des effets bénéfiques au niveau des intentions de vote québécoises.

Un sondage Léger tenu entre les 15 et 18 mai derniers nous apprend qu’en réponse à la fameuse question « qui ferait le meilleur premier ministre », Christine Fréchette n’a que deux points d’écart avec le meneur du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

En ce qui a trait aux intentions de vote, la CAQ aurait récolté 22%, en hausse de 9 points par rapport au sondage précédent, arrivant au 3e rang. Le Parti Québécois demeure en tête avec 30%, suivi par les libéraux avec 28%. Le sondage réalisé pour le compte de Québécor indique toutefois une grande fragilité du vote, alors que pas moins de 60% des gens avouent que leur choix n’est pas définitif.