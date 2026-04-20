Le patrimoine religieux en disparition au Québec

Pas moins de trois églises ont été la proie de flammes au cours des dernières semaines au Québec, laissant plusieurs petites communautés dans l’inquiétude de l’héritage religieux.

Bien que la société soit de plus en plus laïque, pour le directeur général du Conseil du patrimoine religieux du Québec, Jocelyn Groulx, chaque disparition est une perte pour la mémoire collective. De plus, plusieurs souvenirs ont disparu en même temps que les bâtiments.

En février, l’église Saint-Mathieu en Montérégie et l’église Saint-Paul dans le sud-ouest de Montréal ont été la proie des flammes. La plus récente perte est survenue la semaine dernière lorsque l’église Saint-Romain en Estrie a été réduite en cendres. Dans chaque cas, il s’agissait de perte totale.

Pour les pompiers, ce genre d’incendie comporte de nombreux défis, en raison de la grosseur des bâtiments, la hauteur des plafonds et la vulnérabilité des charpentes.

Afin d’offrir un soutien financier dans ce genre de situation, le ministère de la Culture a prévu des investissements à la hauteur de 7 millions pour 2025-2026.