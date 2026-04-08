SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 09 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Nouveaux services de justice de proximité au Saguenay–Lac Saint Jean

Émile Boudreau
Le 08 avril 2026 — Modifié à 12 h 23 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin‑Barrette, a annoncé le déploiement du projet Juristes en palais de justice dans de nouvelles régions de la province, dont le Saguenay–Lac‑Saint‑Jean. Cette initiative, réalisée en partenariat avec la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec, vise à améliorer l’accès à la justice pour la population québécoise.

Soutenue par une enveloppe de plus de 21 millions de dollars, accordée dans le cadre de l’entente Justice citoyens, la mesure s’inscrit dans une volonté gouvernementale de renforcer la justice de proximité.

Concrètement, des juristes provenant des centres Info Justice, anciennement connus sous le nom de Centres de justice de proximité, seront désormais présents directement dans les palais de justice afin d’offrir un accompagnement gratuit et personnalisé aux citoyennes et aux citoyens.

Ces juristes pourront notamment intervenir dans les domaines du droit familial et de la protection de la jeunesse, deux secteurs où le phénomène de l’autoreprésentation devant les tribunaux est particulièrement marqué.

Le déploiement du projet Juristes en palais de justice est déjà amorcé dans plusieurs autres régions du Québec, notamment le BasSaintLaurent, Montréal, la Gaspésie–ÎlesdelaMadeleine, Laval–Laurentides–Lanaudière ainsi que la CapitaleNationale–ChaudièreAppalaches. À terme, le gouvernement prévoit offrir ce service dans l’ensemble des 43 palais de justice du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une enquête pour manquement à l’éthique au ministère de l’Immigration
Publié hier à 8h00

Une enquête pour manquement à l’éthique au ministère de l’Immigration

La Commissaire à l’éthique a ouvert une enquête à la suite d’un signalement déposé par Québec solidaire concernant la transmission de données en immigration par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration aux candidats engagés dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Le parti accuse le ministre ...

LIRE LA SUITE

Nancy Guillemette ne sollicitera pas un nouveau mandat
Publié hier à 6h58

Nancy Guillemette ne sollicitera pas un nouveau mandat

Mardi, la députée du comté Roberval Nancy Guillemette a publié sur les réseaux sociaux sa décision de quitter, à la fin de son mandat, en octobre prochain, la vie politique provinciale. « La politique, c'est un engagement important, un engagement de tous les instants, c'est une aventure exigeante, mais aussi profondément humaine. Elle demande de ...

LIRE LA SUITE

211 M$ alloués aux infrastructures de transport de la région par le gouvernement du Québec
Publié le 7 avril 2026

211 M$ alloués aux infrastructures de transport de la région par le gouvernement du Québec

Un investissement de 210 844 000 $ a été dévoilé aujourd’hui par le ministre responsable de la région, M. Éric Girard, pour la réfection ainsi que la mise en chantier de nouveaux projets d’infrastructures de transport routier et aéroportuaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le montant sera échelonné sur une période de deux ans. L’annonce a été faite ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES