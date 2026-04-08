Nancy Guillemette ne sollicitera pas un nouveau mandat

Mardi, la députée du comté Roberval Nancy Guillemette a publié sur les réseaux sociaux sa décision de quitter, à la fin de son mandat, en octobre prochain, la vie politique provinciale.

« La politique, c'est un engagement important, un engagement de tous les instants, c'est une aventure exigeante, mais aussi profondément humaine. Elle demande de la passion, des convictions, du courage.... et aussi des sacrifices », a-t-elle mentionné.

Difficile décision

Elle désire consacrer davantage de temps à sa famille et à de nouveaux projets personnels. « C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, mais c'est une décision mûrement réfléchie, une décision pleine d'émotion. Huit années d'engagement, de rencontres inspirantes, de défis partagés et de belles réussites collectives. Huit années, à rencontrer des gens inspirants qui travaillent à offrir un monde meilleur. »

Elle considère comme un privilège de représenter et de travailler chaque jour pour la circonscription et pour l'avancement du Québec.

« Ensemble, nous avons réalisé de grandes choses : des investissements majeurs dans nos infrastructures, le soutien à nos familles, le développement économique de notre région. Chaque dossier défendu, chaque projet concrétisé porte votre empreinte, car c'est votre voix que j'ai portée à l'Assemblée nationale. »

« Je continuerai à servir notre communauté avec la même passion et le même dévouement », conclut-elle.