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Mercredi, 22 avril 2026

Sports

Temps de lecture : 34s

Un autre honneur pour Maxim Massé

Le 21 avril 2026 — Modifié à 08 h 36 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

L’attaquant des Saguenéens de Chicoutimi, Maxim Massé, a reçu un autre honneur individuel lundi, en mettant la main sur le Trophée Michel-Brière, remis au joueur le plus utile de la saison.

Il a devancé au scrutin Caleb Desnoyers des Wildcats de Moncton et Thomas Verdon des Huskies de Rouyn-Noranda.

Celui qui vient de compléter sa quatrième saison avec les Bleus a terminé au sommet des pointeurs du circuit avec 102 points en 63 matchs, devançant l’attaquant des Foreurs de Val d’Or, Philippe Veilleux, par six points.

En plus de sa domination au niveau des points, il a terminé deuxième pour les différentiel, avec un +62, pour les buts en avantage numérique (16) et les buts gagnants (8).

Choix de troisième ronde des Ducks d’Anaheim en 2024, Massé mène également l’équipe en séries avec 15 points en 8 rencontres.

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