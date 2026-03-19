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Gala anniversaire le 30 mai 

Le Club de judo Albatros souffle ses 50 bougies  

Janick Émond
Le 19 mars 2026 — Modifié à 11 h 54 min
Par Janick Émond - Journaliste

Le Club de judo Albatros de Dolbeau-Mistassini souligne cette année son 50e anniversaire. Même si la date exacte de fondation fait encore sourire les dirigeants, l’organisation a choisi de célébrer ce demi-siècle d’existence en 2026, entourée de ses membres actuels et de ses anciens judokas. 

Selon le directeur général du club, Joël Paquet, la question de l’année de fondation prête encore à discussion.  

« On souligne le 50e anniversaire du club, même si on ne sait pas officiellement s’il a été fondé en 1975 ou en 1977. Judo Québec nous a remis l’an dernier, en 2025, notre plaque pour les 50 ans du club, mais le fondateur, Laurien Lévesque, dit que c’est en 1977 que le club a été fondé. Donc on ne fait pas de chicane, on s’est dit qu’on allait souligner les 50 ans entre les deux, donc en 2026 », lance-t-il en riant. 

Au fil des décennies, le club s’est forgé une solide réputation dans la région, notamment grâce à la participation régulière de ses athlètes à des compétitions d’envergure.  

« C’est fou de se dire que ça fait 50 ans qu’il y a des gens qui viennent sur les tapis de judo ici. Ce qui est encore plus fou, c’est de se dire que depuis au minimum 10 ans, on envoie chaque année au moins un judoka du club, et parfois plus, au Championnat canadien. C’est exceptionnel », souligne Joël Paquet, en poste depuis une dizaine d’années. 

Un grand gala pour rassembler les générations 

Pour marquer l’événement, le club organisera un grand gala le 30 mai prochain au Centre civique Desjardins. L’activité se veut avant tout un moment de retrouvailles pour tous ceux et celles qui ont déjà fréquenté les tatamis du club. 

« Tous les membres actuels et les anciens membres du club sont invités à venir passer la soirée avec nous. Ça sera l’occasion de se retrouver, d’échanger, de se rappeler des souvenirs et de créer des liens entre les générations de judokas », explique le directeur général.  

Un club en pleine santé 

Après un passage plus difficile pendant la pandémie, l’organisation se porte aujourd’hui très bien. Environ 80 athlètes sont inscrits cette année. 

« On remarque qu’il y a de plus en plus de débutants qui nous rejoignent. C’est bien, parce que c’est avec eux qu’on place les fondations de l’avenir du club. Et on n’a pas seulement des jeunes qui sont des débutants, on a aussi de plus en plus d’adultes, ce qui était vraiment rare avant. » 

Former de meilleures personnes 

Au-delà des médailles et des résultats, Joël Paquet rappelle que la mission du club dépasse la performance sportive. 

« On n’essaie pas ici de faire des champions canadiens, mais on essaie de faire de nos athlètes de meilleures personnes au travers du sport. On a souvent des commentaires des parents qui nous disent à quel point leur jeune a changé, qu’il a plus de confiance en soi, plus d’assurance et qu’il est meilleur à l’école. Et ça, c’est là qu’elle est notre paye à nous. » 

 

 

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