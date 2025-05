Plus de 1 000 jeunes attendus pour la 21e édition 

La Course de la relève sera de retour pour une 21e édition le mardi 28 mai prochain dans les rues du centre-ville de Dolbeau-Mistassini. Après une édition anniversaire haute en couleurs l’an dernier pour marquer les 20 ans de l’évènement, les organisateurs reviennent cette année à une formule plus sobre, mais tout aussi grandiose.

« L’an dernier, on avait sorti le grand jeu avec des chandails pour tous et une course de mascottes. Cette année, on revient à un format plus standard, comme on le faisait auparavant, » explique Pierre-Luc Ménard, président de l’évènement.

Si la formule revient à la normale, l’engouement, lui, ne faiblit pas. Une fois de plus, ce sont plus de 1 000 jeunes qui sont attendus, en plus des adultes, pour prendre part à l’un des parcours offerts. La Course de la relève s’impose désormais comme une tradition bien établie dans les écoles primaires et secondaires dans le haut du Lac.

Une participation régionale solide

De Saint-Félicien à Dolbeau-Mistassini, en passant par Normandin, Albanel et même Saguenay, de nombreuses écoles font le déplacement pour prendre part à cette grande fête de la course à pied. L’implication du personnel scolaire est, encore une fois, saluée par les organisateurs.

« Les enseignants sont au cœur de cet évènement. Ce sont eux qui, depuis des semaines, motivent les jeunes à courir, à s’entrainer, à se dépasser. Et le soir de la course, ils sont là, pour les encourager. C’est en grande partie grâce à eux que la Course de la relève connaît un tel succès année après année », souligne M. Ménard.

Des parcours adaptés à tous

Les distances demeurent les mêmes que les années précédentes: de 500 mètres à 1,5 km pour les élèves du primaire, 3 km pour les jeunes du secondaire et un parcours de 5 km pour les adultes. Le tracé empruntera encore une fois les rues avoisinant le complexe sportif Desjardins, un secteur prisé pour sa sécurité et sa convivialité.

Trophée Raymond-Bluteau et bourses à l’honneur

Introduit lors de la 20e édition, le trophée Raymond-Bluteau sera à nouveau remis aux meilleurs coureurs, hommes et femmes, de l’épreuve adulte de 5 km. Ce trophée rend hommage à l’un des fondateurs de l’évènement, Raymond Bluteau, véritable pionnier de la course à pied dans la région.

Des bourses seront également remises aux meilleurs coureurs adultes, comme l’an dernier, une initiative qui vise à stimuler la participation tout en récompensant les efforts et les performances.

Un hommage à un bâtisseur

Cette 21e édition sera aussi marquée par le départ d’un membre fondateur du comité organisateur. Denis Bouchard, impliqué depuis les tout débuts de la Course de la relève, tire sa révérence cette année.

« Il a joué un rôle crucial dans la création et la croissance de cet évènement. En son nom et celui de tout le comité, je tiens à le remercier pour son engagement indéfectible », affirme Pierre-Luc Ménard.