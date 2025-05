Le Demi-Marathon des Bleuets Desjardins bat son plein aujourd’hui à Dolbeau-Mistassini

C’est aujourd’hui, samedi 18 mai, qu’a lieu la 4e édition du Demi-Marathon des Bleuets Desjardins à Dolbeau-Mistassini. L’événement, devenu en quelques années un incontournable pour les amateurs de course de la région et d’ailleurs, accueille cette année plus de 500 participants.

Comme les années précédentes, les inscriptions ont été prises d’assaut.

« En deux mois et demi, tout était complet. On a ouvert les inscriptions pendant les Fêtes, et dès mars, le quota était atteint », souligne Gilles Bouchard, président du Demi-Marathon des Bleuets.

Les coureurs empruntent aujourd’hui un parcours apprécié pour sa beauté et sa facilité. Le trajet, qui relie Sainte-Jeanne-d’Arc au Complexe Desjardins à Dolbeau, est majoritairement en pente descendante et traverse autant la ville que la forêt, en passant par des lieux magnifiques comme le camping des Chutes à Mistassini.

Plus de 100 bénévoles sont mobilisés pour veiller au bon déroulement de la journée, et quelques surprises attendent les participants à l’arrivée, notamment dans les sacs cadeaux.

M. Bouchard lance un appel à la prudence aux automobilistes de la région :

« Il y aura beaucoup de monde sur le parcours aujourd’hui. Soyez vigilants et venez encourager les coureurs. »