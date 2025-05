Une école d’été pour les élus municipaux

La MRC de Maria-Chapdelaine annonce la tenue de sa première école d’été destinée aux élus municipaux et au personnel des municipalités et des MRC. L’événement se tiendra le 2 juin prochain à l’Espace Péribonka sous le thème Des outils pour la décentralisation et la gouvernance municipale.

C’est l’ex-maire de Péribonka et ancien député de Roberval Denis Trottier qui est à l’origine de cette initiative. C’est une idée qu’il chérissait depuis longtemps et qui s’est concrétisée grâce à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Pour l’ancien politicien, le contexte mondial actuel démontre la nécessité de se pencher sur la gouvernance de proximité.

« Le pouvoir qui est le plus près des gens, c’est le municipal. Ce palier de gouvernement aura de plus en plus de responsabilités au cours des prochaines années. La décentralisation, c’est un vote de confiance dans la capacité des élus régionaux à trouver des solutions en fonction de leur besoin », explique l’ex-politicien.

Denis Trottier a pu compter sur le soutien du maire de Normandin Jean Morency et de la mairesse de Péribonka Guylaine Proulx, qui se sont joints à lui dans cette démarche. Cette première édition de l’école d’été s’adresse aux élus de l’ensemble de la région.

Les participants à cette journée de formation assisteront à différentes activités tels que des conférences, des panels et des ateliers pratiques et pourront prendre part à des périodes d’échanges. Celles-ci seront animées par des professeurs de l’UQAC et de l’UQAR. Le directeur régional du MAMH, Dominique Dufour, sera également présent lors de cette journée.

« C’est le début de quelque chose qui pourrait devenir grand. Nous pouvons devenir des leaders de la décentralisation au Québec. Nous avons tous ce qu’il faut pour le faire », conclut Denis Trottier.

Des thèmes tels que l’évolution de la décentralisation au Québec, le partage des compétences entre les différents paliers de gouvernement ou encore le développement local seront abordés par les experts invités.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en se rendant directement sur le site web de l’UQAC.