Suspension des cours au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

En raison de chaussées glissantes et non sablées à plusieurs endroits qui mettent à risque le transport scolaire, les cours sont suspendus pour l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, ainsi que pour les centres d'éducation des adultes et le centre de formation professionnelle.

Les services de garde sont ouverts. Les rencontres de Passe-Partout sont annulées. Le personnel qui peut faire du télétravail est invité à privilégier cette option. Les formations du Service aux entreprises sont maintenues.