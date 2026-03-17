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Mardi, 17 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 21s

Pour une deuxième journée consécutive

Suspension des cours au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets

Jean Tremblay
Le 17 mars 2026 — Modifié à 07 h 14 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

En raison de chaussées glissantes et non sablées à plusieurs endroits qui mettent à risque le transport scolaire, les cours sont suspendus pour l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, ainsi que pour les centres d'éducation des adultes et le centre de formation professionnelle.

Les services de garde sont ouverts. Les rencontres de Passe-Partout sont annulées. Le personnel qui peut faire du télétravail est invité à privilégier cette option. Les formations du Service aux entreprises sont maintenues.

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