SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 30 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 2 min 36 s

Drink Nature séduit les dragons  

L’entrepreneure Emmy Dumais fait sa place

Emmanuelle LeBlond
Le 30 avril 2026 — Modifié à 13 h 08 min le 29 avril 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Native de Dolbeau-Mistassini, Emmy Dumais a récemment participé à l’émission Dans l’œil du dragon, où elle a fait forte impression avec son entreprise Drink Nature, qui propose une poudre de protéine entièrement naturelle.

À seulement 24 ans, Emmy Dumais incarne l’audace et la détermination d’une entrepreneure qui croit en son projet, travaille sans relâche et parvient à capter l’attention d’un investisseur d’expérience.

Contactée quelques jours après la diffusion de l’émission, la Dolmissoise avait encore du mal à assimiler tout ce qui se passait. « C’est comme si je passais du niveau Atome ou Pee-Wee à la Ligue nationale en une semaine. Il faut maintenant que je produise en quantité industrielle. On a reçu plus de 2500 commandes en ligne en seulement 30 heures », s’exclame-t-elle, au bout du fil.

Pour Emmy Dumais, prendre part à l’émission Dans l’œil du dragon représente l’aboutissement d’un rêve d’enfance. Depuis qu’elle a neuf ans, elle suit l’émission religieusement, sans manquer une seule saison. Sa dragonne préférée? Danièle Henkel.

« Dans ce temps-là, il n’y avait pas beaucoup de femmes entrepreneures. C’était une femme qui avait réussi et qui était aux dragons. Elle parlait bien. Elle avait toujours de beaux mots pour les entrepreneurs. Elle était tout le temps positive. Ça a tout le temps été un modèle d’entrepreneuriat féminin que je respectais », dit-elle.

Petite, Emmy Dumais disait à ses parents que, un jour, elle passerait à l’émission et qu’elle serait assise dans les sièges des dragons. Ce n’était pas des paroles en l’air. La Dolmissoise possède une fibre entrepreneuriale bien développée.

« Quand j’avais cinq ans, je vendais des jouets au bord de la rue. Mon père travaillait dans le Nord. J’avais compris qu’il y gagnait de l’argent et je voulais, moi aussi, en faire pour qu’il revienne », raconte-t-elle.

En grandissant, Emmy Dumais s’est intéressée à la santé et au bien-être dans le cadre de ses études.

« J’avais mon entreprise avant en massothérapie et kinésithérapie dans une clinique. Je travaillais beaucoup physiquement. En plus je m’entraînais, je consommais beaucoup de poudres de protéines. J’ai développé des problèmes de santé avec les shakes qu’il y avait sur le marché. J’ai décidé de créer mon propre shake protéiné pour ne plus avoir de problèmes, comme de l’acné ou des problèmes digestifs. »

La Dolmissoise a travaillé fort pour y arriver. « Je savais ce que je voulais, affirme-t-elle. J’ai fait affaire avec un laboratoire au début pour être certaine des ratios et du développement de produits. À ce moment-là, je ne connaissais vraiment rien. J’ai mis les pieds dans l’alimentaire. Après, j’ai fait l’incubateur alimentaire Mycélium à Québec. J’ai beaucoup appris. »

D’abord, une première gamme a vu le jour : des boissons protéinées sans additifs, faites de farine de grillons et de soya biologiques. Puis est arrivée une seconde gamme végane. Drink Nature était lancé pour de bon.

Son passage à l’émission Dans l’œil du dragon a fait sensation. Emmy Dumais a suscité l’intérêt de quatre dragons. Elle demandait 25 000 $ pour 25 % de son entreprise. Elle a finalement conclu une entente avec Luc Poirier de 70 000 $ pour 45 % avec un prêt de 100 000 $ sans intérêt.

« J’ai vraiment aimé la façon dont Luc Poirier a réagi. On voit un petit segment de ce qui se passe à l’émission. Comment il parlait de l’entreprise, je trouvais que c’était lui qui avait l’air le plus sérieux. Il voyait le potentiel de la farine de grillons. C’est ça qui a fait que j’ai plus penché vers lui qu’un autre. »

Déjà, ses produits sont distribués dans les 47 Shop Santé de la province. Ils sont également offerts dans les IGA de Normandin, de Saint‑Félicien et du boulevard Talbot à Chicoutimi, ainsi qu’au Sport Expert de Dolbeau‑Mistassini. L’entrepreneure travaille aussi sur de nouveaux produits qui seront lancés prochainement.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pour le 1er mai, les centrales syndicales veulent un changement de ton
Publié à 14h00

Pour le 1er mai, les centrales syndicales veulent un changement de ton

À l’approche de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, célébrée le 1er mai, les dirigeants des principales centrales syndicales québécoises ont rencontré mercredi la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Étaient présents des représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de ...

LIRE LA SUITE

Le Conseil des régions « purement cosmétique » dit le Parti Québécois
Publié à 13h00

Le Conseil des régions « purement cosmétique » dit le Parti Québécois

La création d’un Conseil des régions par le gouvernement du Québec ne modifiera en rien la façon dont les régions sont traitées, estime la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois (PQ) en matière de régions, Marie-Karlynn Laflamme. « Après huit ans de laxisme, ce conseil créé dans le dernier droit du mandat de la CAQ est purement ...

LIRE LA SUITE

Un nouveau départ pour le Comptoir d’aide alimentaire
Publié à 12h00

Un nouveau départ pour le Comptoir d’aide alimentaire

C’est le sourire aux lèvres que l’équipe du Comptoir d’aide alimentaire de Dolbeau‑Mistassini amorce un nouveau chapitre en s’installant sur la rue des Cèdres. Le déménagement est maintenant chose faite et toute l’équipe s’est mobilisée afin que la transition n’ait aucun impact sur les usagers. « Ça s’est bien déroulé, se réjouit le directeur ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES