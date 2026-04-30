L’entrepreneure Emmy Dumais fait sa place

Native de Dolbeau-Mistassini, Emmy Dumais a récemment participé à l’émission Dans l’œil du dragon, où elle a fait forte impression avec son entreprise Drink Nature, qui propose une poudre de protéine entièrement naturelle.

À seulement 24 ans, Emmy Dumais incarne l’audace et la détermination d’une entrepreneure qui croit en son projet, travaille sans relâche et parvient à capter l’attention d’un investisseur d’expérience.

Contactée quelques jours après la diffusion de l’émission, la Dolmissoise avait encore du mal à assimiler tout ce qui se passait. « C’est comme si je passais du niveau Atome ou Pee-Wee à la Ligue nationale en une semaine. Il faut maintenant que je produise en quantité industrielle. On a reçu plus de 2500 commandes en ligne en seulement 30 heures », s’exclame-t-elle, au bout du fil.

Pour Emmy Dumais, prendre part à l’émission Dans l’œil du dragon représente l’aboutissement d’un rêve d’enfance. Depuis qu’elle a neuf ans, elle suit l’émission religieusement, sans manquer une seule saison. Sa dragonne préférée? Danièle Henkel.

« Dans ce temps-là, il n’y avait pas beaucoup de femmes entrepreneures. C’était une femme qui avait réussi et qui était aux dragons. Elle parlait bien. Elle avait toujours de beaux mots pour les entrepreneurs. Elle était tout le temps positive. Ça a tout le temps été un modèle d’entrepreneuriat féminin que je respectais », dit-elle.

Petite, Emmy Dumais disait à ses parents que, un jour, elle passerait à l’émission et qu’elle serait assise dans les sièges des dragons. Ce n’était pas des paroles en l’air. La Dolmissoise possède une fibre entrepreneuriale bien développée.

« Quand j’avais cinq ans, je vendais des jouets au bord de la rue. Mon père travaillait dans le Nord. J’avais compris qu’il y gagnait de l’argent et je voulais, moi aussi, en faire pour qu’il revienne », raconte-t-elle.

En grandissant, Emmy Dumais s’est intéressée à la santé et au bien-être dans le cadre de ses études.

« J’avais mon entreprise avant en massothérapie et kinésithérapie dans une clinique. Je travaillais beaucoup physiquement. En plus je m’entraînais, je consommais beaucoup de poudres de protéines. J’ai développé des problèmes de santé avec les shakes qu’il y avait sur le marché. J’ai décidé de créer mon propre shake protéiné pour ne plus avoir de problèmes, comme de l’acné ou des problèmes digestifs. »

La Dolmissoise a travaillé fort pour y arriver. « Je savais ce que je voulais, affirme-t-elle. J’ai fait affaire avec un laboratoire au début pour être certaine des ratios et du développement de produits. À ce moment-là, je ne connaissais vraiment rien. J’ai mis les pieds dans l’alimentaire. Après, j’ai fait l’incubateur alimentaire Mycélium à Québec. J’ai beaucoup appris. »

D’abord, une première gamme a vu le jour : des boissons protéinées sans additifs, faites de farine de grillons et de soya biologiques. Puis est arrivée une seconde gamme végane. Drink Nature était lancé pour de bon.

Son passage à l’émission Dans l’œil du dragon a fait sensation. Emmy Dumais a suscité l’intérêt de quatre dragons. Elle demandait 25 000 $ pour 25 % de son entreprise. Elle a finalement conclu une entente avec Luc Poirier de 70 000 $ pour 45 % avec un prêt de 100 000 $ sans intérêt.

« J’ai vraiment aimé la façon dont Luc Poirier a réagi. On voit un petit segment de ce qui se passe à l’émission. Comment il parlait de l’entreprise, je trouvais que c’était lui qui avait l’air le plus sérieux. Il voyait le potentiel de la farine de grillons. C’est ça qui a fait que j’ai plus penché vers lui qu’un autre. »

Déjà, ses produits sont distribués dans les 47 Shop Santé de la province. Ils sont également offerts dans les IGA de Normandin, de Saint‑Félicien et du boulevard Talbot à Chicoutimi, ainsi qu’au Sport Expert de Dolbeau‑Mistassini. L’entrepreneure travaille aussi sur de nouveaux produits qui seront lancés prochainement.