Un VUS qui s'impose : le Outlander Phev 2026 débarque à Roberval

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Fraîchement arrivé chez Maison Mitsubishi Roberval, le Outlander PHEV 2026 confirme sa place de leader. Déjà reconnu comme le VUS hybride branchable de sa catégorie le plus vendu au Canada, ce modèle poursuit son évolution avec une version encore mieux équipée, sans compromettre ce qui a fait sa réputation depuis son lancement en 2018.

D’entrée de jeu, la version de base gagne en confort et en technologie. On y retrouve désormais des sièges électriques, un système de son Yamaha ainsi qu’un écran central de 12,3 pouces, comparativement à 8 pouces auparavant. L’aménagement intérieur a également été revu pour offrir une expérience plus fluide et agréable, tant pour le conducteur que pour les passagers. De plus, il a la meilleure autonomie électrique du marché, avec 72 km.

Selon Carl Otis, conseiller aux ventes, l’un des éléments distinctifs du Outlander PHEV demeure sa traction intégrale. « Chaque roue fonctionne de façon indépendante, un peu comme si elle avait son propre moteur. Le système ajuste en temps réel la puissance selon les conditions de la route », explique-t-il. Ce type de gestion du roulement, combiné au système de contrôle du lacet, procure une stabilité accrue, particulièrement appréciée dans les conditions routières variables du Québec.

La sécurité est aussi au coeur de la conception. Le véhicule repose sur la structure RISE, une technologie exclusive à Mitsubishi, rendue possible grâce à leur propre expertise en métallurgie. La conception monocoque, sans joint de soudure, contribue à une rigidité accrue et à une meilleure absorption des impacts.

Autre avantage notable : la garantie. Mitsubishi offre une couverture de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur, incluant la batterie de traction.

Présente dans la région depuis plus de 20 ans, Maison Mitsubishi Roberval continue de miser sur une approche terrain.

Les conseillers utilisent eux-mêmes le Outlander PHEV au quotidien, ce qui leur permet de bien accompagner les clients dans leur réflexion.

Les curieux peuvent se rendre sur place pour en apprendre davantage ou planifier un essai routier. Des rendez-vous sont également possibles en dehors des heures d’ouverture pour s’adapter aux réalités de chacun.

Maison Mitsubishi Roberval

418 275-1555

62 Blvd. de l'Anse