SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 23 avril 2026

Extra

Temps de lecture : 1 min 27 s

Un VUS qui s'impose : le Outlander Phev 2026 débarque à Roberval

Le 22 avril 2026 — Modifié à 14 h 40 min
Par Maison Mitsubishi Roberval

Contenu commandité 

Fraîchement arrivé chez Maison Mitsubishi Roberval, le Outlander PHEV 2026 confirme sa place de leader. Déjà reconnu comme le VUS hybride branchable de sa catégorie le plus vendu au Canada, ce modèle poursuit son évolution avec une version encore mieux équipée, sans compromettre ce qui a fait sa réputation depuis son lancement en 2018.

D’entrée de jeu, la version de base gagne en confort et en technologie. On y retrouve désormais des sièges électriques, un système de son Yamaha ainsi qu’un écran central de 12,3 pouces, comparativement à 8 pouces auparavant. L’aménagement intérieur a également été revu pour offrir une expérience plus fluide et agréable, tant pour le conducteur que pour les passagers. De plus, il a la meilleure autonomie électrique du marché, avec 72 km.

Selon Carl Otis, conseiller aux ventes, l’un des éléments distinctifs du Outlander PHEV demeure sa traction intégrale. « Chaque roue fonctionne de façon indépendante, un peu comme si elle avait son propre moteur. Le système ajuste en temps réel la puissance selon les conditions de la route », explique-t-il. Ce type de gestion du roulement, combiné au système de contrôle du lacet, procure une stabilité accrue, particulièrement appréciée dans les conditions routières variables du Québec.

La sécurité est aussi au coeur de la conception. Le véhicule repose sur la structure RISE, une technologie exclusive à Mitsubishi, rendue possible grâce à leur propre expertise en métallurgie. La conception monocoque, sans joint de soudure, contribue à une rigidité accrue et à une meilleure absorption des impacts.

Autre avantage notable : la garantie. Mitsubishi offre une couverture de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur, incluant la batterie de traction.

Présente dans la région depuis plus de 20 ans, Maison Mitsubishi Roberval continue de miser sur une approche terrain.

Les conseillers utilisent eux-mêmes le Outlander PHEV au quotidien, ce qui leur permet de bien accompagner les clients dans leur réflexion.

Les curieux peuvent se rendre sur place pour en apprendre davantage ou planifier un essai routier. Des rendez-vous sont également possibles en dehors des heures d’ouverture pour s’adapter aux réalités de chacun.

Maison Mitsubishi Roberval

418 275-1555

62 Blvd. de l'Anse 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Tucson 2026 s'impose comme un choix évident
Publié hier à 17h00

Le Tucson 2026 s'impose comme un choix évident

Contenu commandité Chez Jean Dumas Hyundai St-Félicien, le Tucson 2026 attire l’attention. Introduit dans sa version actuelle en 2021 et redessiné en 2025, ce VUS compact poursuit son évolution avec une formule équilibrée entre performance, confort et efficacité. Sous le capot, on retrouve un moteur 2,5 litres jumelé à une transmission à 8 ...

LIRE LA SUITE

L'avenir est électrique... Dès aujourd'hui !
Publié le 21 avril 2026

L'avenir est électrique... Dès aujourd'hui !

Contenu commandité Chez Maison Kia, l’automobile entre dans une nouvelle ère où innovation, électrification et service client se rencontrent. La concession devient un lieu où l’on découvre une conduite plus moderne, plus intuitive et tournée vers l’avenir. Kia propose une gamme électrique en pleine croissance, incluant hybrides, hybrides ...

LIRE LA SUITE

Un nouveau développement pour attirer les familles à Saint-Thomas-Didyme
Publié le 16 avril 2026

Un nouveau développement pour attirer les familles à Saint-Thomas-Didyme

Contenu commandité La municipalité de Saint-Thomas-Didyme amorce un nouveau chapitre de son développement avec le lancement d’un projet domiciliaire visant à attirer de nouvelles familles et à dynamiser le milieu. Douze terrains sont désormais disponibles dans les rues Desjardins, Leclerc ainsi que sur l’avenue du Pont, dans un secteur déjà ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES