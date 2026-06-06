Le Festival du bleuet dévoile sa programmation

C’est au tour du Festival du bleuet de Dolbeau-Mistassini de dévoiler sa programmation. Québec Redneck Bluegrass Project, Souldia et Sara Dufour, telles sont les têtes d’affiche qui feront vibrer Dolbeau-Mistassini, du 30 juillet au 1ᵉʳ août.

Cette année, la programmation se démarque par une grande diversité musicale et par une forte présence d’artistes régionaux, offrant une expérience variée aux festivaliers.

« Cette 64e édition reflète vraiment ce que nous souhaitons offrir : un événement rassembleur, accessible et ancré dans notre milieu. Nous avons travaillé fort pour proposer une programmation diversifiée, avec une belle place accordée aux artistes d’ici. C’est une grande fierté pour nous de mettre en valeur notre culture tout en créant des moments festifs pour toute la communauté », souligne la présidente du comité du Festival, Marie-Ève Boivin.

L’événement dolmissois démarre sur les chapeaux de roue. « Normalement, on commence un petit peu plus tranquillement. Cette année, on commence ça en force avec Québec Redneck Bluegrass Project. Les gens étaient surpris qu’on ait un aussi gros spectacle le jeudi soir », dit Pier-Carl Berthelot-Fortin, responsable de la programmation.

La soirée mettra également en lumière des artistes de la région, dont le groupe Mitaine de Normandin ainsi que les DJ Sawcy et Raphlex.

Le vendredi, le rap est à l’honneur avec Souldia ainsi que Raccoon en première partie. « Au niveau du hip-hop québécois, Souldia est pas mal au sommet en ce moment. Ça fait quelques années qu’on en parle au sein du comité. Vu qu’on se l’était fait beaucoup demander, on a décidé d’aller de l’avant et de l’amener à Dolbeau-Mistassini. »

C’est Chris Chelios Band – Hommage à Bob Bissonnette qui conclura la soirée.

La populaire autrice-compositrice-interprète Sara Dufour s’amènera le samedi sur la scène du Festival du bleuet, au grand plaisir du comité. « Cette année, elle a été nommée ambassadrice du bleuet sauvage. Ça avait juste du gros bon sens de l’avoir avec nous », indique Pier-Carl Berthelot-Fortin.

La musique country sera bien représentée avec Amay Paquet, originaire de Notre-Dame-de-Lorette et Up! Hommage à Shania Twain. Sawcy et Raphlex seront de retour pour finir la journée en beauté.

Fidèle à ses traditions, le Festival du Bleuet accueille encore cette année le populaire Prix de la chanson ainsi que la journée folklorique, deux incontournables qui font rayonner la culture et le talent d’ici.

Des nouveautés

Le festival lance cette année une nouvelle activité de financement qui donnera le coup d’envoi aux festivités le mercredi 29 juillet. Il s’agit de l’enregistrement du podcast humoristique Le Gong Show, présenté à la salle de spectacle Desjardins - Maria-Chapdelaine.

Les billets pour cet événement seront mis en vente en même temps que les passeports et les billets journaliers, soit le vendredi 10 avril à 21h, via la billetterie de la salle au montant de 39.75$ (incluant frais et taxes). À noter que cette activité nécessite un billet distinct et n’est pas incluse dans le passeport du festival.

De nouvelles activités viendront également enrichir la programmation : les Petits Bleuets entrepreneurs, qui présenteront leurs créations le samedi, ainsi qu’un concours de desserts aux bleuets qui aura lieu le vendredi, promettant de délicieux moments à partager.

Les passeports et les billets de soirée sont en vente dès maintenant en ligne. La prévente aura lieu jusqu’au 27 juin. Des points de vente seront annoncés sous peu.