Québec prolonge les Fonds locaux d’investissement jusqu’en 2028

Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Eric Girard, a annoncé hier le renouvellement des Fonds locaux d’investissement (FLI) jusqu’au 31 décembre 2028.

Principal outil financier des municipalités régionales de comté (MRC) depuis près de trois décennies, les FLI soutiennent l'entrepreneuriat local et les entreprises en région. Pour la période 2025-2026, Québec y ajoute d’ailleurs une enveloppe supplémentaire de 5 millions de dollars.

Des règles adaptées aux réalités du terrain

Ce renouvellement s’accompagne de modifications importantes aux modalités du programme. Selon le cabinet du ministre Girard, ces ajustements découlent directement des recommandations émanant du milieu économique et ont pour objectif d’offrir un soutien plus souple, mieux adapté aux besoins variés des entreprises, tout en demeurant complémentaire aux autres programmes gouvernementaux et au financement privé.

Parmi ces modifications se trouvent un échéancier de remboursement des prêts aux entreprises et des versements aux MRC allongé, une révision du taux et des règles de cumul des aides gouvernementales pour offrir davantage de flexibilité et des moratoires de remboursement prolongés pour les projets axés sur la croissance ou la transformation.

« Les MRC sont des partenaires essentiels pour aider nos entreprises à grandir et à créer de la richesse ici, dans nos régions. En renouvelant les FLI, on souhaite simplifier les choses et travailler encore plus étroitement avec les équipes sur le terrain pour soutenir concrètement les entrepreneurs d'ici. Ce sont eux qui font vivre nos communautés et dynamisent notre économie régionale. », a déclaré le ministre Eric Girard à la suite de son annonce.

Une décision saluée par le milieu municipal

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a réagi positivement à l’annonce, se disant convaincue que ces changements soutiendront davantage les entrepreneurs des régions du Québec.

« Les MRC sont la porte d’entrée pour les acteurs du développement économique local et l’annonce du gouvernement contribuera à consolider ce rôle », a affirmé Jacques Demers, président de la FQM.

Depuis sa création en 1998, les FLI sont devenues un levier incontournable pour les régions selon Québec. Administré par 101 MRC, il a permis de soutenir près de 18 000 entreprises et entrepreneurs dans leurs projets de démarrage, d’expansion ou de relève. Québec estime également que ce soutien a contribué à créer ou maintenir plus de 185 000 emplois, en plus de générer près de 720 millions de dollars d’investissements.