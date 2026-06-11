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Jeudi, 11 juin 2026

Sports

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Investissement de 1,25 M$ à Normandin

Un projet majeur de mise à niveau pour le centre sportif

Le 11 juin 2026 — Modifié à 12 h 43 min le 10 juin 2026
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

Très fréquenté par la population du secteur et des environs, le centre sportif de Normandin fait l’objet d’un important projet de mise à niveau visant à assurer sa pérennité et à améliorer l’expérience des usagers.

Le centre sportif est utilisé par une grande diversité d’organisations, dont la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, l’Association du hockey mineur Lac‑Saint‑Jean‑Nord, le Club de patinage artistique Les Étoiles sur glace, les Éperviers Junior AAA, diverses ligues privées. À cela s’ajoutent les périodes de patinage et de hockey libres, pour un total de 1 930 heures d’occupation par année, sans compter tous les événements qui s’ajoutent au calendrier.

Selon le directeur général de la Ville de Normandin, Jean-Sébastien Nadeau, l’achalandage démontre que le centre sportif répond à un besoin réel, et ce, à l’échelle régionale.

« Grâce à cette infrastructure, les résidents de Normandin peuvent pratiquer leurs activités sportives à proximité, sans devoir se déplacer jusqu’à Dolbeau. C’est également très apprécié par les citoyens du secteur GÉANT », souligne-t-il.

Comme le rappelle Éric Bhérer, directeur du Service des loisirs et de la culture, plusieurs investissements ont été réalisés dans cette infrastructure supralocale au cours des dernières années, notamment pour la salle des machines, la toiture et l’isolation du bâtiment.

Une mise à niveau reste toutefois nécessaire pour assurer la pérennité du complexe et permettre l’accueil de nouveaux événements. Le projet, estimé à 1,25 millions de dollars, s’échelonnera sur cinq ans, de 2025 à 2029.

Des rénovations ont déjà été réalisées dans le hall d’entrée. « Il était vétuste, indique Jean-Sébastien Nadeau. Il datait des années 80. Ce n’était plus au goût du jour. On a changé le revêtement des comptoirs. On a posé une thermopompe au lieu d’un chauffage central. On a mis aussi une toilette à mobilité réduite. »

L’élément central du projet demeure l’ajout de deux chambres de joueurs, portant leur nombre à six. Cette amélioration facilitera le quotidien de tous les usagers et permettra la tenue de nouveaux événements au centre sportif, affirme Éric Bhérer.

Du côté de la patinoire, le remplacement de l’écran d’affichage du chronomètre, actuellement défectueux, est prévu, de même que l’installation d’un système d’éclairage événementiel autour de la glace.

Enfin, la salle multifonctionnelle fera elle aussi l’objet d’une mise à niveau, et une attention particulière sera accordée au renouvellement des équipements.

Une demande a été déposée au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). La municipalité aimerait mettre la main sur une subvention de 634 198,26 $.

Une aide financière d’Hydro-Québec et du Regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean a été accordée au projet.

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