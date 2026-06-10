Une Route des fromages pour propulser l’agrotourisme au Québec

Le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) a annoncé aujourd’hui le lancement de la Route des fromages, un projet touristique destiné à mettre en valeur le savoir-faire des artisans fromagers de la province.

Structurée autour de 15 circuits routiers, l’initiative regroupe plus de 70 fromageries à travers le Québec, dont neuf sont situées au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ces parcours accessibles via le site routedesfromages.com, ont été conçus pour une utilisation intuitive sur téléphone cellulaire. Les itinéraires peuvent notamment être intégrés directement à Google Maps, facilitant ainsi la planification des déplacements.

« Ce projet est né d'une demande claire de nos membres, et leur réponse a été tout simplement phénoménale. Il répond parfaitement au désir renouvelé des Québécois d'acheter local et de découvrir les humains derrière les produits qu'ils mettent dans leur assiette. », explique Charles Langlois, PDG du CILQ.

Celui-ci ajoute que cette initiative vise à humaniser l’industrie laitière, accroître l’achalandage des entreprises participantes et soutenir leur vitalité, ainsi que promouvoir l’excellence du savoir-faire fromager québécois.