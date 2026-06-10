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Célébrer la Fierté au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le 10 juin 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’organisme Diversité 02 invite la population à participer à Fierté SagLac, un événement qui se tiendra le 12 juin prochain, de 17 h à 19 h, au Pavillon d’accueil de la Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi.

Présenté sous la forme d’un 5 à 7, les participants pourront profiter de musique, de nourriture, de jeux extérieurs ainsi que de performances de slam mettant en lumière différentes réalités et thématiques queer. L’activité se veut accessible à tous, autant aux membres des communautés LGBTQ+ qu’aux personnes désireuses d’en apprendre davantage ou de manifester leur appui.

Par cette initiative, Diversité 02 souhaite souligner l’importance de la visibilité des personnes queer en région. L’événement vise également à célébrer les identités, à normaliser la diversité et à contribuer à la lutte contre les préjugés encore présents dans la société à propos des communautés LGBTQ+.

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