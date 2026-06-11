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Jeudi, 11 juin 2026

Économie

Temps de lecture : 46s

Dolbeau-Mistassini

L’arrêt de la papeterie pourrait se résorber d’ici la fin juillet

Le 11 juin 2026 — Modifié à 07 h 56 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La papeterie de Dolbeau-Mistassini est à l’arrêt depuis le 20 mai en raison d'un rouleau défectueux de la machine à papier, élément essentiel au fonctionnement de l’usine, dont la défaillance empêche pour l’instant toute reprise des activités. Sur les 177 employés de l’entreprise, une quarantaine sont actuellement touchés par l’arrêt de production.

Face à cet enjeu, l’entreprise propriétaire de l’usine, Domtar, travaille à la mise en place de solutions pour remettre l’usine en activité dans les meilleurs délais. Deux options sont actuellement à l’étude, rapporte Radio-Canada.

La première consiste à se procurer un rouleau neuf pouvant être livré le 25 juillet. Parallèlement, l’entreprise examine l’acquisition d’un rouleau usagé compatible. L’équipement en question a été localisé dans l’Ouest américain et se trouve maintenant chez Canmec, à La Baie, où il subit des inspections ainsi que des modifications pour répondre aux exigences de l’usine.

Domtar indique que si cette seconde option s’avère concluante, la production pourrait reprendre plusieurs semaines avant l’arrivée du rouleau neuf. Toutefois, une telle décision dépendra des résultats des tests en cours. Pour l’heure, aucune date précise de remise en service n’a été confirmée.

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