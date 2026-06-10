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Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 5 s

Nouvelle interdiction des feux à ciel ouvert dans toute la région

Le 10 juin 2026 — Modifié à 08 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

En raison des conditions météorologiques actuelles, le ministère de la Sécurité intérieure, en collaboration avec la SOPFEU, décrète une interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt sur l’ensemble du territoire régional.

Cette décision survient quelques jours seulement après la levée d’une première interdiction qui avait été en vigueur la semaine dernière. Cette fois-ci, la mesure s’applique à toutes les municipalités régionales de comté (MRC) de la région, élargissant ainsi la portée des restrictions.

Il est donc interdit d’allumer tout feu susceptible de brûler librement ou de se propager. Les feux de camp, les feux d’artifice ainsi que l’utilisation d’appareils produisant des étincelles ou des flammèches figurent parmi les activités proscrites. En revanche, les feux effectués dans des installations munies de pare-étincelles et installées sur un sol minéral demeurent autorisés. Les autorités rappellent que toute personne contrevenant à cette ordonnance s’expose à une amende, en plus des frais applicables.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la SOPFEU indique que plusieurs secteurs continuent de s’assécher, ce qui fait grimper le danger d’incendie à des niveaux variant de très élevé à extrême par endroits. L’organisme précise toutefois que des précipitations attendues au cours des prochains jours pourraient modifier rapidement la situation et entraîner des variations du danger.

Malgré ces conditions, aucun feu de forêt n’est actuellement en activité dans les régions visées par l’interdiction. Depuis le début de la saison de protection, 201 incendies ont été recensés, ayant affecté une superficie de 193,3 hectares. À titre comparatif, la moyenne des dix dernières années à la même date s’élève à 232 incendies pour une superficie brûlée de 101 620,5 hectares.

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