SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 39s

Un corps retrouvé dans le lac Long, au nord du lac Saint Jean

Le 10 juin 2026 — Modifié à 09 h 30 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le corps d’un homme a été repêché mardi soir dans le lac Long, dans le secteur de la Chutes‑des‑Passes, au nord du lac Saint‑Jean.

L’information, d’abord rapportée par Radio‑Canada, fait suite à une opération de recherche amorcée plus tôt dans la journée après que la disparition du septuagénaire eut été signalée.

Les autorités avaient rapidement déployé d’importants moyens pour tenter de localiser l’homme. Un hélicoptère a notamment survolé le secteur afin de repérer tout indice susceptible de mener à sa localisation. Au cours des recherches, le véhicule tout‑terrain (VTT) du disparu a été retrouvé.

En soirée, les recherches ont connu un dénouement tragique lorsque le corps de l’homme a été retrouvé dans l’eau, à proximité d’une embarcation nautique. Les circonstances exactes du décès demeurent toutefois inconnues pour le moment.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’une enquête est en cours. Par ailleurs, un coroner a été mandaté pour déterminer avec précision la cause de la mort.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nouvelle interdiction des feux à ciel ouvert dans toute la région
Publié à 8h30

Nouvelle interdiction des feux à ciel ouvert dans toute la région

En raison des conditions météorologiques actuelles, le ministère de la Sécurité intérieure, en collaboration avec la SOPFEU, décrète une interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt sur l’ensemble du territoire régional. Cette décision survient quelques jours seulement après la levée d’une première interdiction qui avait été en vigueur ...

LIRE LA SUITE

La Sûreté du Québec recherche deux adolescents
Publié à 7h03

La Sûreté du Québec recherche deux adolescents

La Sûreté du Québec lance un appel à tous dans le but de retrouver deux adolescents vus pour la dernière fois à Roberval. Il s’agit de Tommy-Jim Boivin et de Jason Gaudreault-Girard, tous deux âgés de 16 ans, qui ont été vus la dernière fois le 4 juin dans le secteur de Roberval. La SQ pense d’ailleurs que le jeune Boivin pourrait aussi se ...

LIRE LA SUITE

Possible homicide à Kénogami
Publié hier à 8h30

Possible homicide à Kénogami

Les policiers du Saguenay, autant ceux de la Sûreté du Québec que les effectifs du Service de police de Saguenay (SPS), ont été appelés lundi soir dans le secteur de Kénogami, vers 19h45, près du barrage de Chute-à-Caron. C’est qu’un corps inanimé y a été découvert. Il pourrait s’agir d’un homicide. La porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES