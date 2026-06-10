Un corps retrouvé dans le lac Long, au nord du lac Saint Jean

Le corps d’un homme a été repêché mardi soir dans le lac Long, dans le secteur de la Chutes‑des‑Passes, au nord du lac Saint‑Jean.

L’information, d’abord rapportée par Radio‑Canada, fait suite à une opération de recherche amorcée plus tôt dans la journée après que la disparition du septuagénaire eut été signalée.

Les autorités avaient rapidement déployé d’importants moyens pour tenter de localiser l’homme. Un hélicoptère a notamment survolé le secteur afin de repérer tout indice susceptible de mener à sa localisation. Au cours des recherches, le véhicule tout‑terrain (VTT) du disparu a été retrouvé.

En soirée, les recherches ont connu un dénouement tragique lorsque le corps de l’homme a été retrouvé dans l’eau, à proximité d’une embarcation nautique. Les circonstances exactes du décès demeurent toutefois inconnues pour le moment.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’une enquête est en cours. Par ailleurs, un coroner a été mandaté pour déterminer avec précision la cause de la mort.