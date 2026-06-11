Nouvelle saison en marche dans les campings

Les campings du secteur Maria-Chapdelaine ont officiellement ouvert leurs portes pour l’été. Après une dernière saison estivale marquée par une forte affluence, les gestionnaires espèrent que l’engouement se poursuivra.

À Péribonka, le camping municipal connaît une hausse constante de son achalandage d’une année à l’autre, au grand plaisir de la responsable, Marie-Claude Larouche. « On augmente tout le temps de 10 % de notre fréquentation. L’année passée, on a eu entre 12 % et 15 % d’augmentation. L’année précédente, c’était similaire. Les gens restent davantage dans la région et plus longtemps », observe-t-elle, en souhaitant que la tendance se maintienne.

Le camping municipal a amorcé sa saison il y a déjà quelques semaines, et les cyclistes se sont rapidement appropriés les lieux.

« Il y en a qui ont couché en tente et d’autres qui ont loué des chalets ou des prêts-à-camper. Ces derniers sont de plus en plus en demande. »

Péribonka est prisée des cyclistes notamment grâce à son emplacement stratégique sur la Véloroute des Bleuets. Un nouveau tronçon de deux kilomètres a d’ailleurs été aménagé pour améliorer l’expérience et la sécurité des usagers. Ce segment longe directement le camping municipal avant de rejoindre la rivière Moreau.

Le camping des Chutes à Dolbeau-Mistassini attire lui aussi de nombreux cyclistes, souligne Dan St-Gelais, responsable des opérations touristiques pour Tourisme Dolbeau-Mistassini.

Les maisons Coolbox répondent à leurs besoins, offrant toutes les commodités comme l’eau, la toilette, la douche et l’électricité. Des terrains de camping sont également disponibles pour les vacanciers durant l’été.

Ça bouge à Vauvert

Une belle saison se profile également pour le camping Vauvert-sur-le-lac-Saint-Jean. Un nouveau concessionnaire s’apprête à prendre les rênes du restaurant, une nouvelle accueillie avec enthousiasme par Dan St Gelais.

« On est très content. C’est quasiment un cadeau du ciel. Thania et Louis du Pied Bleu à Québec nous ont contacté. Ils ont de l’expérience. Ça fait au-dessus de 20 ans qui sont dans la restauration. Ils ont fait plusieurs projets avec le temps. »

Jimmy Doucet sera de retour au Centre touristique Vauvert pour présenter une nouvelle pièce de théâtre, du 6 juillet au 11 août.

Chaque mercredi, les villégiateurs pourront assister gratuitement à une performance d’un artiste dans le cadre de notre programmation culturelle Un air d’été réalisée en la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Observation astronomique des étoiles, cours de stretching sur la plage et conférence sur les plantes comestibles figurent au programme.

Du nouveau à Albanel

Du côté du camping municipal d’Albanel, l’équipe cherche toujours à améliorer le séjour des visiteurs. Plusieurs activités sont disponibles sur le site, pour les petits et les grands.

Soulignons que la piscine municipale est en train de se refaire une beauté. Des travaux de réfection et d’aménagement ont débuté en octobre dernier. L’ouverture est prévue à la fin des classes.

Le terrain de minigolf est aussi en pleine transformation. « On aimerait que chaque station soit à l’effigie d’Albanel. Ça fait une quarantaine d’années que le nez du clown existe, à la fin du parcours. Ça va être le nez de la mascotte du Festival de la Gourgane », fait savoir la responsable Nancy Pronovost.