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Lundi, 08 juin 2026

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5e édition d’Arrête DON

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes

Le 08 juin 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Six fondations affiliées au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean uniront à nouveau leurs efforts le 11 juin prochain à l’occasion de la 5e édition du barrage routier « Arrête DON$ pour la santé et les services sociaux ».

Cette initiative annuelle de financement se déploiera sur l’ensemble du territoire régional, sous le thème « Tous ensemble pour la santé et le bien-être de la jeunesse », un thème adopté l’an dernier par l’ensemble des fondations.

« La santé des jeunes s’est donc à nouveau imposée comme une priorité incontournable : les besoins sont nombreux, mais, tous ensemble, nous avons le pouvoir d’avoir un impact réel et durable. », a déclaré Jean Lamoureux, porte-parole des fondations participantes.

Le jour de l’événement, des équipes du CIUSSS prêteront main-forte aux bénévoles aux différents points de collecte. Les automobilistes qui circuleront aux intersections ciblées seront invités à faire un don entre 6 h 30 et 10 h. Il sera également possible de contribuer en ligne afin de soutenir les six organisations. Les sommes recueillies resteront dans chacune des fondations participantes, lesquelles les investiront dans des projets en lien direct avec le thème de la jeunesse.

« Chaque année, nos fondations rendent possible la réalisation de projets qui font une différence concrète et durable et qui permettent à nos usagers et leurs familles d'obtenir des soins de qualité ici, dans notre région. En se mobilisant pour la santé et le bien-être des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles démontrent une collaboration et un engagement qui sont inestimables et inspirent nos actions », s’est exprimé Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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