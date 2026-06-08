Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région

Les fourmis charpentières semblent plus présentes que jamais dans la région, au point où les exterminateurs peinent à répondre à la demande. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, plusieurs entreprises de gestion parasitaire sont contraintes de refuser des dizaines de dossiers chaque semaine, faute de disponibilité.

Ce phénomène peut inquiéter de nombreux propriétaires, bien que les experts invitent à relativiser la situation. Ces derniers assurent qu’apercevoir quelques fourmis à l’extérieur ou près de la maison ne signifie pas nécessairement qu’il y a infestation.

Les fourmis charpentières, reconnues pour nicher dans le bois humide ou endommagé, cherchent avant tout des environnements propices à leur établissement. Dans ce contexte, les spécialistes recommandent de maintenir un environnement propre autour de la résidence, notamment en ramassant les feuilles mortes et le bois en décomposition. Par ailleurs, les entreprises du secteur suggèrent l’application annuelle d’un insecticide autour des habitations afin de réduire les risques d’intrusion.

Toutefois, lorsque l’infestation est déjà installée, il devient nécessaire de recourir à des professionnels. Une intervention d’extermination peut coûter jusqu’à 1500 $, selon l’ampleur du problème.