SUIVEZ-NOUS

Lundi, 08 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 25 s

Québec lance une stratégie pour assurer la relève faunique d’ici 2030

Le 08 juin 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec a annoncé le déploiement d’une nouvelle stratégie visant à soutenir la relève faunique et à assurer la pérennité de ce secteur économique important pour plusieurs régions de la province.

Baptisée Relève faunique 2026-2030, cette initiative mise notamment sur une meilleure accessibilité aux activités de chasse, de pêche et de piégeage, ainsi que sur la valorisation de pratiques responsables.

Dotée d’un budget de 4 millions de dollars réparti sur quatre ans, presque entièrement financé par les revenus provenant de la vente de permis de chasse, de pêche et de piégeage, la stratégie intervient dans un contexte marqué par une baisse soutenue du nombre de participants âgés de 12 à 64 ans aux activités fauniques au cours des dernières années.

Pour inverser cette tendance, le plan gouvernemental repose sur trois grandes orientations. La première consiste à faciliter l’accès aux activités fauniques, notamment en encourageant l’accompagnement des nouveaux adeptes par des mentors expérimentés.

La deuxième orientation met l’accent sur la valorisation de la biodiversité et des pratiques responsables en offrant aux jeunes et aux nouveaux adeptes des occasions concrètes de se familiariser avec la faune.

Enfin, la stratégie prévoit la mise en place d’un réseau de soutien accessible. Celui-ci doit contribuer à créer un sentiment d’appartenance chez les adeptes, favorisant ainsi une pratique durable des activités fauniques à long terme.

« Je suis convaincue que, grâce à ses orientations et objectifs clairs, elle générera des bénéfices concrets, notamment pour les régions, dont l'économie dépend de la vitalité de ce secteur d'activité. », a déclaré la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Pascale Déry, à propos de la stratégie Relève faunique 2026-2030.

Selon les données gouvernementales, les activités de chasse, de pêche, de piégeage et d’observation de la faune génèrent annuellement 4,7 milliards de dollars en dépenses. Elles contribuent également à soutenir plus de 28 000 emplois et représentent des salaires totalisant 1,3 milliard de dollars. Globalement, ce secteur ajoute environ 2,4 milliards de dollars au produit intérieur brut du Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes
Publié à 14h00

Les fondations du CIUSSS s’unissent pour soutenir la santé des jeunes

Six fondations affiliées au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean uniront à nouveau leurs efforts le 11 juin prochain à l’occasion de la 5e édition du barrage routier « Arrête DON$ pour la santé et les services sociaux ». Cette initiative annuelle de financement se déploiera sur l’ensemble du territoire régional, sous le thème « Tous ensemble pour ...

LIRE LA SUITE

Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région
Publié à 13h00

Hausse des infestations de fourmis charpentières dans la région

Les fourmis charpentières semblent plus présentes que jamais dans la région, au point où les exterminateurs peinent à répondre à la demande. Selon des informations rapportées par Radio-Canada, plusieurs entreprises de gestion parasitaire sont contraintes de refuser des dizaines de dossiers chaque semaine, faute de disponibilité. Ce phénomène peut ...

LIRE LA SUITE

Nouvelle Gouverneure générale à Ottawa
Publié à 11h30

Nouvelle Gouverneure générale à Ottawa

La nouvelle gouverneure générale Louise Arbour entre officiellement en fonction ce lundi à Rideau Hall à Ottawa. Mme Arbour devient de ce fait la 31e personne à occuper la fonction. Chaudement recommandée par Mark Carney au roi Charles, la québécoise fait son entrée sous l’assentiment général, la dame étant de surcroît bilingue, elle qui ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES