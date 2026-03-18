Le Canada amorce une réflexion nationale sur l’IA et la culture

Du 15 au 17 mars, près de 300 leaders issus des milieux culturel, technologique et universitaire, ainsi que de la société civile et du gouvernement fédéral, se sont réunis à Banff à l’occasion du tout premier Sommet national sur l’intelligence artificielle (IA) et la culture.

Organisé conjointement par le Centre des arts de Banff et le gouvernement du Canada, l’événement visait à jeter les bases d’une vision commune de l’avenir de la culture canadienne à l’ère de l’intelligence artificielle.

Des participants provenant des quatre coins du pays ont pris part à des discussions de fond portant sur les bouleversements rapides engendrés par l’IA dans les secteurs créatifs. Celles-ci contribueront, à terme, à définir l’approche canadienne en matière d’IA et à orienter l’élaboration de la prochaine stratégie nationale dans ce domaine.

Dans la foulée de cette rencontre, le gouvernement du Canada a également annoncé son intention de mettre sur pied un conseil consultatif sur l’IA et la culture. Cette initiative sera menée conjointement par Marc Miller, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, et Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique.

Le mandat de ce nouveau conseil sera d’aider le gouvernement et le secteur créatif à s’adapter aux transformations rapides entraînées par l’IA, tout en proposant des conseils et des analyses. L’objectif est à la fois de protéger les industries culturelles canadiennes et de favoriser les occasions de croissance et d’innovation offertes par cette technologie émergente.

Par cette démarche, Ottawa affirme vouloir jouer un rôle actif dans le dialogue mondial sur le développement responsable des systèmes d’IA qui respectent et valorisent la diversité culturelle, plutôt que de contribuer à son uniformisation.

Le Canada entend également renforcer la coopération sur les scènes nationale et internationale, notamment au sein d’organisations comme l’UNESCO, pour encadrer l’essor de l’IA dans le respect des cultures et des identités.